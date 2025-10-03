В России в возрасте 51 года ушел из жизни популярный актер Сергей Рыбин. Причиной его смерти стал цирроз печени.

Сергей Рыбин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, этим летом артисту исполнился 51 год. Сразу после дня рождения у него начали возникать серьезные проблемы со здоровьем. В прошлый понедельник стало известно о его смерти от последствий болезни.

По информации, в последнее время состояние актера резко ухудшилось. Ему было настолько плохо, что он испытывал трудности с передвижением, а во время одного из падений получил серьезную травму спины.

Летом Сергею Рыбину исполнилось 51 год, и вскоре после этого начались тяжелые проблемы со здоровьем. В понедельник стало известно, что он скончался от цирроза печени.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России скончалась популярная актриса и певица . В России сообщили о смерти актрисы и певицы Анны Кузнецовой, ушедшей из жизни на 49-м году. Причину смерти и подробности произошедшего пока не разглашают.

По данным российских пропагандистских медиа, трагедия произошла 11 августа. Причина смерти и обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Печальную новость подтвердил певец Александр Пахмутов, сотрудничавший с Кузнецовой. Пахмутов отметил, что у актрисы были проблемы со здоровьем.

Пахмутов отметил, что у актрисы были проблемы со здоровьем. Анна Кузнецова приобрела популярность благодаря роли Серафимы Плужниковой в военной драме Дмитрия Месхиева "Батальонъ". Также она снималась в лентах и сериалах "Шеф", "Ментовские войны", "Большая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность", "Первый отдел" и "В раю мест нет".







