У Росії у віці 51 року пішов із життя популярний актор Сергій Рибін. Причиною його смерті став цироз печінки.

Сергій Рибін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, цього літа артистові виповнилося 51 рік. Відразу після дня народження у нього почали виникати серйозні проблеми зі здоров’ям. Минулого понеділка стало відомо про його смерть від наслідків хвороби.

За інформацією, останнім часом стан актора різко погіршився. Йому було настільки зле, що він мав труднощі з пересуванням, а під час одного з падінь зазнав серйозної травми спини.

