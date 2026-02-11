В России повесили долг на бывшую невестку Ющенко: что известно

На бывшую невестку экспрезидента Украины Елизавета Ющенко в России якобы повесили долг в полтора миллиарда рублей. В этой истории фигурируют также ее экс-человек и российский депутат.

Елизавета Ющенко (фото из открытых источников)

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на материалы судебного разбирательства. Отмечается, что Елизавета Ющенко обвиняется в причастности к ситуации с многомиллиардной задолженностью, которую ее бывший муж с неоднозначной биографией не вернул ссудодателю.

По информации росмедиа, речь идет о Сергее Ефимцеве, который, как утверждается, на самом деле имеет имя Вахтанг и фамилию Лалиашвили, а в криминальных кругах известен под прозвищем "Вахтанг Маленький". Его называют криминальным авторитетом, который даже судился с МВД РФ, пытаясь добиться опровержения данных, где его упоминали как "вор в законе".

Утверждается, что в 2023 году Ефимцев ссужал значительные суммы средств, которые тратил на роскошную жизнь — в частности на недвижимость в Подмосковье и Франции, а также на автомобили и драгоценности. В итоге, по имеющимся данным, размер долга перед кредитором вроде бы вырос до 1,3 миллиарда российских рублей.

Кредитором выступил тогдашний депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков, передавший Ефимцеву 1 миллиард 523 миллиона рублей. Когда настал срок возврата средств, семья вернула только часть суммы.

"Параллельно супруги запустили бракоразводный процесс и решили срочно заключить брачный контракт", — говорится в публикациях.

Сначала ответчиком по делу был только Ефимцев, однако суд первой инстанции пришел к выводу, что долговые обязательства являются общими для обоих бывших супругов, и приобщил к процессу также Елизавету Ющенко. Она отрицает выдвинутые требования и подчеркивает, что согласно брачному договору все ценное имущество перешло экс-мужчине, поэтому ответственность за его долги она нести не должна. Это решение планируется обжаловать в апелляционном порядке.

Елизавета Ющенко вышла замуж за Андрея Ющенко, сына экспрезидента, в 2009 году. У супругов родилась дочь Варвара. В 2012 году пара развелась, и ребенок остался жить с матерью. Тогда Андрей объяснял, что они с бывшей супругой не сошлись по характеру. В 2014 году, спустя два года после развода, Лиза вышла замуж за российского бизнесмена Сергея Ефимцева. У них родился сын. Семья живет в Москве, а сама Елизавета публично не высказывается о войне в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая невестка Виктора Ющенко , проживающая в России Лиза Ющенко, не выразившая свою позицию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отреагировала на ужасный обстрел Украины 8 июля. Российские оккупанты цинично обстреляли детскую больницу "Охматдет" в Киеве, где лечатся дети со всей Украины от тяжелых болезней. Может, именно на эту трагедию отреагировала Ющенко. На своей странице в социальных сетях она опубликовала разбитое сердце на черном фоне, но больше ничего не написала.