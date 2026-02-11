У Росії повісили борг на колишню невістку Ющенка: що відомо

На колишню невістку експрезидента України Єлизавету Ющенко в Росії нібито повісили борг у півтора мільярда рублів. У цій історії фігурують також її ексчоловік і російський депутат.

Єлизавета Ющенко (фото із відкритих джерел)

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на матеріали судового розгляду. Зазначається, що Єлизавету Ющенко звинувачують у причетності до ситуації з багатомільярдною заборгованістю, яку її колишній чоловік із неоднозначною біографією не повернув позикодавцю.

За інформацією росмедіа, йдеться про Сергія Єфімцева, який, як стверджується, насправді має ім’я Вахтанг і прізвище Лаліашвілі, а в кримінальних колах відомий під прізвиськом "Вахтанг Малєнькій". Його називають кримінальним авторитетом, який навіть судився з МВС РФ, намагаючись добитися спростування даних, де його згадували як "злодій у законі".

Стверджується, що у 2023 році Єфімцев позичав значні суми коштів, які витрачав на розкішне життя — зокрема на нерухомість у Підмосков’ї та Франції, а також на автомобілі й коштовності. У підсумку, за наявними даними, розмір боргу перед кредитором нібито зріс до 1,3 мільярда російських рублів.

Кредитором виступив тодішній депутат Законодавчих зборів Краснодарського краю Олексій Сідюков, який передав Єфімцеву 1 мільярд 523 мільйони рублів. Коли настав термін повернення коштів, родина повернула лише частину суми.

"Паралельно подружжя запустило шлюборозлучний процес і вирішило терміново укласти шлюбний контракт", — йдеться у публікаціях.

Спочатку відповідачем у справі був лише Єфімцев, однак суд першої інстанції дійшов висновку, що боргові зобов’язання є спільними для обох колишніх подружжя, і долучив до процесу також Єлизавету Ющенко. Вона заперечує висунуті вимоги та наголошує, що відповідно до шлюбного договору все цінне майно перейшло ексчоловікові, тож відповідальність за його борги вона нести не повинна. Це рішення планують оскаржувати в апеляційному порядку.

Єлизавета Ющенко вийшла заміж за Андрія Ющенка, сина експрезидента, у 2009 році. У подружжя народилася донька Варвара. У 2012 році пара розлучилася, і дитина залишилася жити з матір’ю. Тоді Андрій пояснював, що вони з колишньою дружиною не зійшлися характерами. У 2014 році, через два роки після розлучення, Ліза одружилася з російським бізнесменом Сергієм Єфімцевим. У них народився син. Родина мешкає в Москві, а сама Єлизавета публічно не висловлюється щодо війни в Україні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня невістка Віктора Ющенка, Ліза Ющенко, яка проживає в Росії і не висловила свою позицію з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відреагувала на жахливий обстріл України 8 липня. Російські окупанти цинічно обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, де лікуються діти з усієї України від важких хвороб. Можливо, саме на цю трагедію відреагувала Ющенко. На своїй сторінці в соціальних мережах вона опублікувала розбите серце на чорному тлі, але більше не написала нічого.