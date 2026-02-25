logo

В России скончалась популярная актриса
В России скончалась популярная актриса

В РФ стало известно о смерти звезды фильма "А звезды здесь тихие" Ирины Шевчук

25 февраля 2026, 00:30
Автор:
Лиля Воробьева

Российские пропагандисты сообщили о смерти популярной российской актрисы Ирины Шевчук.

В России скончалась популярная актриса

Ирина Шевчук (фото из открытых источников)

Новость стала известна благодаря дочери актрисы.

"Моя душа, моя любовь, моя жизнь... Я говорю тебе до свидания... Мы все равно все встретимся там... Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Извини, если не все успела сделать, извини, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень тебя люблю. Ты со мной на. Смеяться и болтать. Ты мне такая нужна, моя милая, мне так плохо без тебя. смогла… Прости", — написала Афанасьева-Шевчук в личном блоге.

Причиной смерти актрисы явилось онкологическое заболевание, а именно лимфома головного мозга. Это тяжелое злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором лимфоциты мутируют и начинают неконтролируемо делиться, образуя опухоли. Поражение обычно начинается в лимфоузлах, но может распространиться на внутренние органы и костный мозг.

Шевчук боролась с болезнью три года, но победить ее полностью не смогла.

На счету Ирины Борисовны десятки ролей в кино. Самые известные — "А звезды здесь тихие", "Мраморный дом", "Сонька золотая ручка", "Другая семья", "Ангел-хранитель" и многие другие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Егорова была членом Союза кинематографистов РФ и снималась в ряде известных советских фильмов, среди которых "Служебный роман" и "Безумный день, или женитьба Фигаро". Актерская карьера Татьяны Егоровой началась в 1965 году с фильма "Луна май" режиссера Григория Липшица. В ее творческом наследии — более 30 киноработ, в том числе "Право на прыжок", "Журавель в небе", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Армавир". Долгое время актриса работала в Театре сатиры.



