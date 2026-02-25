У Росії померла популярна актриса

Російські пропагандисти повідомили про смерть популярної російської актриси Ірини Шевчук.

Ірина Шевчук (фото з відкритих джерел)

Новина стала відома завдяки дочці актриси.

"Моя душа, моя любов, моє життя... Я кажу тобі до побачення... Ми все одно всі зустрінемося там... Третій рік ми боролися з цією проклятою хворобою. Вибач, якщо не все встигла зробити, вибач, якщо не всім змогла допомогти. Я сумую за тобою, мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Ти зі мною назавжди. Як же я хочу з тобою знову гуляти, сміятися і базікати. Ти мені така потрібна. Я дихаю тобою, моя мила, мені так погано без тебе... Жити без тебе не можу, ти мені потрібна... Ти мій кисень, моє повітря, ти моя. Дякую лікарям, які допомагали нам! Вони для мене Боги. Мамочко, кохана, я ридаю. Це дуже боляче, не змогла я допомогти тобі, не змогла... Пробач", — написала Афанасьєва-Шевчук в особистому блозі.

Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, а саме лімфома головного мозку. Це важке злоякісне захворювання лімфатичної системи, при якому лімфоцити мутують і починають неконтрольовано ділитися, утворюючи пухлини. Ураження зазвичай починається в лімфовузлах, але може поширитися на внутрішні органи, а також кістковий мозок.

Шевчук боролася з хворобою три роки, проте перемогти її повністю не змогла.

На рахунку Ірини Борисівни десятки ролей у кіно. Найвідоміші — "А зорі тут тихі", "Мармуровий будинок", "Сонька золота ручка", "Інша сім'я", "Ангел-охоронець" та багато інших.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська актриса театру і кіно Тетяна Єгорова померла у віці 81 року після тривалої хвороби. Про це повідомив Telegram-канал Спілки кінематографістів Росії.

Єгорова була членом Спілки кінематографістів РФ і знімалася в низці відомих радянських фільмів, серед яких "Службовий роман" і "Божевільний день, або одруження Фігаро". Акторська кар'єра Тетяни Єгорової розпочалася у 1965 році з фільму "Місяць травень" режисера Григорія Ліпшиця. В її творчому доробку — понад 30 кіноробіт, зокрема "Право на стрибок", "Журавель у небі", "Одного разу, двадцять років потому" та "Армавір". Тривалий час актриса працювала у Театрі сатири.