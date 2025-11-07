В террористической России, похоже, решили постепенно завершить карьеру украинской певицы-предательницы Анны Асти, поддержавшей оккупантов после начала полномасштабного вторжения.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, за исполнительницу уже начали "охоту" местные музыкальные критики. Одним из таких экспертов стал известный украинофоб Сергей Соседов.

В частности, говоря об Анне Асти, Соседов вспомнил ее сценический титул. По его словам, царицами можно называть только действительно выдающихся и уважаемых женщин из мира музыки, а не представительниц шоу-бизнеса.

"Вот, кстати, Анна Асти, не понимаю успеха. Ну и что в этой Анне Асти? Царица... Да какая ты, чертовски, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. Елена Образцова вы. и так уж все понятно. А когда певица кричит "Я царица", она, пожалуй, себя хочет убедить в этом и других", — заявил Соседов.

Музыку Анны Асти критик также раскритиковал, считая ее невнятной. "Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чем успех", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певицу из Украины освистали зрители во время концерта в РФ . Бывшая украинка, а теперь российская исполнительница ANNA ASTI, сама выросшая в городе Черкассы, однако перебравшаяся работать в страну-оккупантку, вернулась на сцену после ее "отмены" из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Как информируют пропагандистские СМИ, в Волгограде концерт певицы зрителям не понравился. В зале собралось тысячи людей, однако сразу посреди концерта они начали покидать зал, потому что певица все время бегала переодеваться, через каждые колы песен.