У терористичній Росії, схоже, вирішили поступово завершити кар’єру української співачки-зрадниці Анни Асті, яка підтримала окупантів після початку повномасштабного вторгнення.

Анна Асті (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, на виконавицю вже почали "полювання" місцеві музичні критики. Одним із таких "експертів" став відомий українофоб Сергій Сосєдов.

Зокрема, говорячи про Анну Асті, Сосєдов пригадав їй її сценічний титул. За його словами, царицями можна називати лише справді видатних і шанованих жінок зі світу музики, а не представниць шоу-бізнесу.

"Ось, до речі, Анна Асті, не розумію успіху. Ну і що в цій Анні Асті? Цариця... Та яка ти, до біса, цариця? Це ж курям на сміх! Цариця — це взагалі інше. Ось виходила Галина Павлівна Вишневська, і у своїх партіях вона цариця. Олена Образцова виходила, і вона цариця. Там не треба про це співати, хто ти, і так уже все зрозуміло. А коли співачка кричить "Я цариця", вона, мабуть, себе хоче переконати в цьому й інших", — заявив Сосєдов.

Музику Анни Асті критик також розкритикував, вважаючи її невиразною. "Співає вона все на один мотив. Я не знаю, хто ходить на ці концерти. Це абсолютно нецікаво, я не розумію, в чому успіх", — додав він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачку з України освистали глядачі під час концерту в РФ. Колишня українка, а тепер російська виконавиця ANNA ASTI, яка сама виросла в місті Черкаси, проте перебралась працювати до країни-окупантки, повернулась на сцену після її "скасування" через участь в "голій" вечірці Насті Івлєєвої.

Як інформують пропагандистські ЗМІ, у Волгограді концерт співачки глядачам не сподобався. В залі зібралось тисячі людей, проте відразу посеред концерту вони почали залишати зал, бо співачка увесь час бігала переодягатись, через кожні кілка пісень.