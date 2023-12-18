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В России таможенники "трясли" Пугачеву во время последнего визита в страну (ФОТО)

Алла Пугачевой устроили настоящий допрос во время ее приезда в Россию

18 декабря 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская звезда Алла Пугачева, также не поддерживающая военное вторжение РФ в Украине, едва пробилась через таможню, когда недавно посетила страну, где раньше пела и жила.

В России таможенники "трясли" Пугачеву во время последнего визита в страну (ФОТО)

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, Примадонну почти час выспрашивали российские стражи границы во время ее кратковременного визита в РФ. "Они уточняли цели приезда, срок и прочее. Эксклюзивные фото – как раз из этого процесса", — сообщает канал.

"По нашей информации, во время прохода пограничного контроля в Псковской области к Алле Борисовне предсказуемо появились вопросы – ее попросили пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что ее не пропустят на родину. Чтобы Успокоилась, постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжелая — и в ментальном, и в материальном смыслах. А также — как поживают ее дети и муж", — написали российские пропагандисты.


В России таможенники ”трясли” Пугачеву во время последнего визита в страну (ФОТО) - фото 2

Также они сообщили, что звездная гостья вынула из сумки свои портреты и оставила их на память пограничникам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева с семьей переезжает в другую страну. В конце октября семья звездных артистов, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, перебрались из Израиля в Кипр. Полтора года территория Земли Обетованной была для них убежищем – именно туда они переехали, выразив свое несогласие с кровавой политикой кремля и начавшейся войной в Украине. Но семейной паре пришлось покинуть новую родину из-за начала военного конфликта между Израилем и ХАМАСом.



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