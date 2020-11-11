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В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов

Он живет в самом центре, поэтому каждый день может наслаждаться прекрасным видом на Крещатик

сегодня, 16:35
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский артист не стал скрывать от общественности, что у него было очень бедное детство. Он признался, что в юности сдавал бутылки, для того чтобы поехать на какой-то концерт или фестиваль. Как только у него появилась возможность приобрести дом своей мечты – он не стал терять ни минуты. 

В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов

Андрей Данилко. Фото: lux.fm

Жить в самом сердце нашей столицы – вот самая большая мечта Андрея, которая была на тот момент. Поэтому он выбрал себе апартаменты прямо напротив ЦУМа. 

Известно, что эта квартира находится по адресу Крещатик, 25, но через некоторое время появилась еще одна. Данилко захотел их объединить, чтобы получилась трехуровневая квартира. Теперь там есть 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванные комнаты. Певец признался, что на ремонт потратил 1,2 млн долларов, но нисколько об этом не жалеет, потому что ему нравится конечный результат.

В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов - фото 2
В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов - фото 3
В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов - фото 4
В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов - фото 5
В самом центре: Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов - фото 6

Стоит также отметить, что дизайн всех комнат довольно консервативный, несмотря на всю роскошь и просто нереальный вид из окна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андрей Данилко отмечает 47-й день рождения. Любимец украинской публики 2 октября отмечает свой 47-й день рождения. И по этому поводу можно вспомнить некоторые факты из его биографии, о которых мало кому известно. Оказывается, когда-то артист мечтал стать епископом, а еще сдавал бутылки и работал корреспондентом. 


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Источник: https://lux.fm/ru/v-seti-vpervye-pokazali-kvartiru-andreya-danilko-i-u-nego-nastoyashchie-horomy_n101312
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