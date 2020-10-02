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Андрей Данилко отмечает 47-й день рождения: малоизвестные факты об украинской звезде

Он мало рассказывает о себе, поэтому для многих остается загадкой

сегодня, 14:01
Автор:

Любовь Блажко

Любимец украинской публики 2 октября отмечает свой 47-й день рождения. И по этому поводу можно вспомнить некоторые факты из его биографии, о которых мало кому известно. Оказывается, когда-то артист мечтал стать епископом, а еще сдавал бутылки и работал корреспондентом, передает издание segodnya.

Андрей Данилко отмечает 47-й день рождения: малоизвестные факты об украинской звезде

Андрей Данилко. Фото: znaj

Псевдоним Данилко придумал себе не просто так: у него была одноклассница с фамилией Сердюк, которую тот пообещал прославить. Как видим, у него это прекрасно получилось.

Андрей вырос с достаточно бедной семье, и чтобы как-то разукрасить свои серые будни, он вместе со своей подругой устаивал похороны для крыс.

Начинал свою карьерный путь звезда с должности корреспондента в газете "Комсомолец Полтавщины".

В юности Данилко любил посещать всевозможные концерты и фестивали. И, чтобы купить билет на поезд, ему приходилось сдавать бутылки.

А в школьные годы артист мечтал стать епископом. Хотя сейчас это желание не кажется таким привлекательным, потому что он далек от религии, как говорит он сам. 

Певец поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, но так его и не закончил. Потому что преподаватели не увидели в нем таланта и перспективы. 

Известно, что Данилко ни разу не был женат. Но СМИ приписывают ему роман с его коллегой по сцене Инной Белоконь – именно она играет роль мамы Верки Сердючки. 

И самое интересное напоследок: поклонник пригласил его в кино, когда увидел на Хрещатике. И Андрей согласился пойти, потому что он очень не любит отказывать людям. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Притула озвучил свой самый большой гонорар за всю карьеру.


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