В сеть попало последнее фото Шеннен Доэрти: какие планы были у звезды перед смертью

В последний раз голливудскую актрису Шеннен Доэрти видели в июне. Папарацци сфотографировали ее с давним другом Крисом Кортаццо в Малибу.



Шеннен Доэрти. Фото из открытых источников

Шеннен Доэрти скончалась 13 июля после продолжительной борьбы с раком. О смерти актрисы сообщила ее менеджер Лесли Слоун.

"Преданная дочь, сестра, тетя и друг ушли из жизни в окружении своих близких и своей собаки Боуи. Семья просит об уединении в это время, чтобы они могли спокойно бить в печали", — написала Слоун о смерти Доэрти.

Среди американских СМИ распространилось последнее фото Шеннен Доэрти. Актриса была сфотографирована со своим давним другом Крисом Кортаццо и подругой 16 июня, когда они выходили из набережного ресторана Кристи в Малибу, Калифорния.

Последнее фото Шеннен Доэрти перед ее смертью

В конце июня Доэрти начала еще один цикл химиотерапии в надежде на улучшение. Она с оптимизмом смотрела в будущее. В последние минуты с ней были самые близкие родственники.

Шеннен Доэрти – американская актриса известна по ролям в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и "Все женщины — ведьмы". В 2015 году Доэрти рассказала, что у нее обнаружили рак груди. Спустя время болезнь была в ремиссии, однако в 2017 году рак распространился. В 2023 году актриса провела операцию на мозге, а в 2024 году в последних интервью рассказывала, что ее состояние здоровья ухудшается.

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