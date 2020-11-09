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«Дальше - больше!»: Дорофеева трогательно поблагодарила Позитива за 10 лет на сцене (видео)

Участники группы "Время и Стекло" вспомнили, через что им пришлось пройти вместе

сегодня, 21:13
Автор:

Любовь Блажко

Украинская певица и теперь уже бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, в котором они с Алексеем Завгородним вспомнили весь свой творческий путь.

«Дальше - больше!»: Дорофеева трогательно поблагодарила Позитива за 10 лет на сцене (видео)

Группа "Время и Стекло". Фото: bestin.ua

Так, видео начинается с истории их знакомства: Надя и Леша встретились еще до создания группы, когда ходили на свидание в Симферополе. Интересно, что тогда он жутко понравился девушке, но их отношения всегда были только дружескими. 

Алексей же поблагодарил свою коллегу за честные и душевные разговоры, которые останутся только между ними. А также за то, что она мотивировала его, ведь рядом с ней он просто не мог себе позволить быть слабым, когда случались трудные моменты.

Леша и Надя честно рассказали историю, что случилась с ними благодаря созданию группы, которая за довольно короткий период времени завоевала любовь миллионов поклонников. 

"Мы – это поп-группа, которая чувствовала себя панками и вела себя соответственно", — поделилась артистка.

"Я помню ночные гуляния по всем городам Украины и не только. Спасибо тебе за смех, за поддержку и за твой талант Надя. Я буду очень скучать", — ответил ей Позитив. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Позитив и Надя Дорофеева впервые рассказали, из-за чего постоянно ссорились. Алексей Завгородний в своем интервью для программы  "Зірковий шлях" рассказал, что в самом начале их карьеры между ними было немало конфликтов. Все из-за того, что исполнитель привык работать один, поэтому сначала ему было сложно идти на компромиссы или слушать мнение другого человека. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CHYStANHj6_/
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