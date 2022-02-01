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В Сети опубликовали возможное фото онкобольной Заворотнюк

Заворотнюк якобы сняла уличная камера видеонаблюдения

1 февраля 2022, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В социальных сетях разместили вероятное изображение звездной киноактрисы Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет ведет борьбу с тяжелым онкозаболеванием. Об этом сообщает несколько российских медиа, которые обнародуют фотографию, где якобы сфотографирована актриса. Она сопровождается сообщением, что это видеокадр с уличных камер видеонаблюдения.

В Сети опубликовали возможное фото онкобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото из открытых источников)

На фото за рулем автомобиля находится супруг Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев. Возле него в полулежащем состоянии находится женщина. Утверждают, что это именно актриса, внешность которой претерпела сильные изменения из-за тяжелого недуга и в процессе лечения.

Но официально этого никто не утверждает. Качество фотографии плохое и поэтому трудно различить, кто изображен на ней.

При этом недавно приятель Анастасии режиссер Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит звезда. Она пополнела, осталась без роскошных волос и ездит на тележке. Зеркальце киноактрисе стараются не давать в руки, чтобы она не расстраивалась.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что дочь онкобольной Заворотнюк разозлилась вопросами о здоровье матери. Дочь тяжело больной российской звезды Анастасии Заворотнюк Анна очень разочарована вопросами и репликами, которые посылают ей подписчики в социальных сетях. Ведь все они имеют отношение к недугу, от которого страдает его мама. Российская модель уже традиционно отвечает на вопросы на своей странице в социальных сетях. Кто-то из пользователей откровенно заинтересовался присущий ли девушке страх, что лично с ней может повториться такая же ситуация, как с российской актрисой.



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Источник: https://t.me/zvezdach_mag/6369
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