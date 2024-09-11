Александр Масляков, неизменный ведущий российской программы "КВН", о смерти которого стало известно недавно, в последние дни своей жизни выглядел плохо. По информации российских СМИ, он редко выходил на связь даже с близкими друзьями и провел последние дни в центре паллиативной помощи.

Александр Масляков (фото из открытых источников)

Пока родственники Маслякова, известного своей поддержкой путинского режима, не дали никаких комментариев относительно его смерти. Однако некоторые коллеги телеведущего выразили свои соболезнования. Одной из таких является актриса Екатерина Скулкина, которая поделилась последней фотографией с Масляковым и добавила: "Слов пока нет. Любила, люблю и буду любить."





Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая болезнь унесла жизни у комика, поддерживавшего войну в Украине. Бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, известный своей про-путинской позицией, умер в возрасте 82 лет. Информацию о его смерти обнародовали в официальном Telegram-канале КВН.

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года. Как сообщалось ранее, он страдал тяжелой болезнью — неоперабельной опухолью в легких, которая была обнаружена в 2022 году после перенесенного наковсе.

Александр Масляков старший на протяжении многих лет публично поддерживал президента России Владимира Путина и являлся его доверенным лицом на выборах. В 2023 году его сын также приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО", включая разрушенный Мариуполь.

Таким образом, оба Маслякова поддерживали агрессивную политику российского диктатора, включая оккупацию Донбасса и Крыма, а также полномасштабное вторжение в Украину.

