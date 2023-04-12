В сети показали заброшенную могилу Чапкиса (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось видео, где можно посмотреть, как выглядит сейчас захоронение легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса. Волонтер Максим Левченко обнародовал видеоролик, записанный на Байковом кладбище в столице – там находится могила танцора.

Григорий Чапкис умер в 2021 году (фото из открытых источников)

Сразу видно, что за погребением никто из родных не смотрит — на могиле до сих пор не поставлен памятник, так и лежат бывшие засохшие цветы. Пользователи в сетях очень возмущаются этим. Некоторые даже высказали предложение, чтобы фанаты Чапкиса скинулись и установили на его могиле памятник.

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"Очень досадно и очень горько смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Прошло уже два года, а его жена, которую он при наших личных разговорах называл "бриллиантом", а также его сын из Америки не додумались не то, чтобы поставить памятник, а хотя бы облагородить эту могилу. Ваша легенда детства и судья "Танцев со звездами" пока покоится вот так...", — высказал свое мнение один из жителей столицы.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса. Президент Зеленский почтил память ушедшего из жизни Григория Чапкиса. На своей странице в Facebook глава государства написал искренний и эмоциональный пост, где упомянул, как хореограф оценивал его танцевальный талант во время шоу в 2006 году. Кроме того, гарант государства отметил вклад Чапкиса в историю украинского танца. Президент отметил, что его вклад он никогда не забудет. Он назвал Чапкиса "неисправимым оптимистом", ведь с него "действительно хотелось последовать примеру". По его словам, для хореографа танец был не просто работой, а всей его жизнью. Владимир Зеленский также припомнил фразу Григория Чапкиса, которую он навсегда запомнил и посоветовал сделать это другим.







