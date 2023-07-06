logo

BTC/USD

30293.06

ETH/USD

1882.84

LTC/USD

98.24

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона В Сети появилась информация о смерти Лолиты: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сети появилась информация о смерти Лолиты: что известно

Лолиту уже успели оплакать родственники и коллеги

сегодня, 23:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В социальных сетях распространился слух о том, что умерла бывшая украинка и звездная российская певица Лолита. Звезду эстрады уже оплакала ее немецкая  родня.

В Сети появилась информация о смерти Лолиты: что известно

Певица Лолита (фото из открытых источников)

Но потом было выяснено, что вымышленный некролог о смерти Лолиты распространяли мошенники. Они сломали  страницу певицы из РФ в Instagram и начали сообщать фальшивое известие ее родственникам и друзьям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Коллеги мои дорогие, спасибо вам огромное. Теперь я буду знать, кто будет по мне плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом в Германии, и все, кто там, меня оплакали. Но хорошо, теперь я точно знаю, кому я не безразлична", — прокомментировала эту выдумку о своей смерти Лолита.

Еще она рассказала, что незнакомые мошенники якобы имеют цель выманить деньги у ее родных, используя имя певицы. Лолита утверждает, что кое-кому они отправили даже голосовые сообщения певице.

"Они абсолютно невинного содержания. Личные, но все это вплетено в контекст криптовалюты", — пояснила исполнительница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная Лолита призналась, как "просадила" в казино почти $2 миллиона "под кайфом". Живущая и поющая звездная исполнительница Лолита никак не комментируя войну в некогда родной стране, шокирует своими собственными секретами. Оказалось, что певица пострадала не только от страсти к алкоголю и наркотикам, еще она известна как ярый игроман. Звездная гостья нового шоу российского ведущего Басты рассказала, что "просадила" в игровых заведениях рекордную сумму — почти 2 миллиона долларов


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!