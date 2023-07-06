В Сети появилась информация о смерти Лолиты: что известно

В социальных сетях распространился слух о том, что умерла бывшая украинка и звездная российская певица Лолита. Звезду эстрады уже оплакала ее немецкая родня.

Певица Лолита (фото из открытых источников)

Но потом было выяснено, что вымышленный некролог о смерти Лолиты распространяли мошенники. Они сломали страницу певицы из РФ в Instagram и начали сообщать фальшивое известие ее родственникам и друзьям.

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"Коллеги мои дорогие, спасибо вам огромное. Теперь я буду знать, кто будет по мне плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом в Германии, и все, кто там, меня оплакали. Но хорошо, теперь я точно знаю, кому я не безразлична", — прокомментировала эту выдумку о своей смерти Лолита.

Еще она рассказала, что незнакомые мошенники якобы имеют цель выманить деньги у ее родных, используя имя певицы. Лолита утверждает, что кое-кому они отправили даже голосовые сообщения певице.

"Они абсолютно невинного содержания. Личные, но все это вплетено в контекст криптовалюты", — пояснила исполнительница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная Лолита призналась, как "просадила" в казино почти $2 миллиона "под кайфом". Живущая и поющая звездная исполнительница Лолита никак не комментируя войну в некогда родной стране, шокирует своими собственными секретами. Оказалось, что певица пострадала не только от страсти к алкоголю и наркотикам, еще она известна как ярый игроман. Звездная гостья нового шоу российского ведущего Басты рассказала, что "просадила" в игровых заведениях рекордную сумму — почти 2 миллиона долларов