В сети появились снимки детей диктатора Путина и российской спортсменки Алины Кабаевой, уже четвертый год пытающегося уничтожить Украину.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По данным сайта "OSINT-Пчелы", в открытом доступе удалось обнаружить около двух десятков фотографий и видеозаписей сыновей Путина. Старший сын – Спиридонов (Путин) Иван Владимирович, рожденный в 2015 году. Младший – Спиридонов (Путин) Владимир Владимирович, появившийся на свет в 2019 году.

Путин, которого называют террористом, вместе с гимнасткой Кабаевой привлекают своих детей к занятиям разными видами спорта. Больше времени мальчики уделяют хоккею, дзюдо и, конечно, спортивной гимнастике.

Именно благодаря турнирам, на которых они появляются, их фотографии попадают в Интернет.

Первый публичный выход предполагаемого старшего сына Кабаевой зафиксирован на международном соревновании по художественной гимнастике "Небесная грация-2022". В составе команды "Гимнастического клуба "Динамо-Москва" им. Воронина" Спиридонов выступил во время церемонии открытия и гала-концерта турнира.

Слухи об отношениях между Путиным и Кабаевой продолжаются уже много лет. Ее называют любовницей, сожительницей или даже возможной женой кремлевского руководителя. В феврале она появилась на событии, посвященном 15-летию Национальной Медиа Группы РФ, с кольцом на пальце.

СМИ сообщают, что у Путина и Кабаевой четверо общих детей — двое парней и девочки-близнецы. Дочерей бывшая спортсменка якобы родила в Швейцарии.

Издание Le News отмечало, что Алина Кабаева родила одного из детей в клинике Святой Анны в итальянском регионе Швейцарии — Лугано. Родителем этого ребенка якобы Владимир Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева приняла участие в банкете, посвященном завершению турниров "Кубок "Небесная грация" и Beijing Top Open 2025, которые проходили в Пекине (Китай).

Стоимость платья Кабаевой превышает миллион рублей. Об этом сообщает woman.ru. В заключительный день соревнований состоялся торжественный банкет, на котором 42-летняя Алина предстала в черном шелковом платье от Valentino.

