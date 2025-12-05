У мережі з’явилися знімки дітей диктатора Путіна та російської спортсменки Аліни Кабаєвої, який уже четвертий рік намагається знищити Україну.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

За даними сайту "OSINT-Бджоли", у відкритому доступі вдалося знайти близько двох десятків фотографій і відеозаписів синів Путіна. Старший син — Спиридонов (Путін) Іван Володимирович, народжений у 2015 році. Молодший — Спиридонов (Путін) Володимир Володимирович, який з’явився на світ у 2019 році.

Путін, якого називають терористом, разом із гімнасткою Кабаєвою залучають своїх дітей до занять різними видами спорту. Найбільше часу хлопчики приділяють хокею, дзюдо та, звичайно, спортивній гімнастиці.

Саме завдяки турнірам, на яких вони з’являються, їхні фотографії потрапляють до інтернету.

Перший публічний вихід імовірного старшого сина Кабаєвої зафіксовано на міжнародному змаганні з художньої гімнастики "Небесна грація-2022". У складі команди "Гімнастичного клубу "Динамо-Москва" ім. Вороніна" Спиридонов виступив під час церемонії відкриття та гала-концерту турніру.

Чутки про стосунки між Путіним і Кабаєвою тривають вже багато років. Її називають коханкою, співмешканкою або навіть можливою дружиною кремлівського керівника. У лютому вона з’явилася на події, присвяченій 15-річчю Національної Медіа Групи РФ, із обручкою на пальці.

ЗМІ повідомляють, що у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей — двоє хлопців і дівчатка-близнючки. Дочок колишня спортсменка нібито народила у Швейцарії.

Видання Le News зазначало, що Аліна Кабаєва народила одну з дітей у клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії — Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва взяла участь у банкеті, присвяченому завершенню турнірів "Кубок "Небесна грація" та Beijing Top Open 2025, які проходили у Пекіні (Китай). На цьому заході колишня спортсменка з’явилася у сукні від люксового бренду.

Вартість сукні Кабаєвої перевищує мільйон рублів. Про це повідомляє woman.ru. У заключний день змагань відбувся урочистий банкет, на якому 42-річна Аліна постала у чорній шовковій сукні від Valentino.

