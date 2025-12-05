logo_ukra

Головна Новини Зірки персона У мережі з'явилися нові фото таємних синів Путіна: яка вони виглядають
commentss НОВИНИ Всі новини

У мережі з'явилися нові фото таємних синів Путіна: яка вони виглядають

Путін разом зі спортсменкою Кабаєвою змушують синів займатися кількома видами спорту.

5 грудня 2025, 23:55
У мережі з’явилися знімки дітей диктатора Путіна та російської спортсменки Аліни Кабаєвої, який уже четвертий рік намагається знищити Україну.

У мережі з'явилися нові фото таємних синів Путіна: яка вони виглядають

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

За даними сайту "OSINT-Бджоли", у відкритому доступі вдалося знайти близько двох десятків фотографій і відеозаписів синів Путіна. Старший син — Спиридонов (Путін) Іван Володимирович, народжений у 2015 році. Молодший — Спиридонов (Путін) Володимир Володимирович, який з’явився на світ у 2019 році.

Путін, якого називають терористом, разом із гімнасткою Кабаєвою залучають своїх дітей до занять різними видами спорту. Найбільше часу хлопчики приділяють хокею, дзюдо та, звичайно, спортивній гімнастиці.

У мережі з'явилися нові фото таємних синів Путіна: яка вони виглядають - фото 2

Саме завдяки турнірам, на яких вони з’являються, їхні фотографії потрапляють до інтернету.

Перший публічний вихід імовірного старшого сина Кабаєвої зафіксовано на міжнародному змаганні з художньої гімнастики "Небесна грація-2022". У складі команди "Гімнастичного клубу "Динамо-Москва" ім. Вороніна" Спиридонов виступив під час церемонії відкриття та гала-концерту турніру.

У мережі з'явилися нові фото таємних синів Путіна: яка вони виглядають - фото 2

Чутки про стосунки між Путіним і Кабаєвою тривають вже багато років. Її називають коханкою, співмешканкою або навіть можливою дружиною кремлівського керівника. У лютому вона з’явилася на події, присвяченій 15-річчю Національної Медіа Групи РФ, із обручкою на пальці.

ЗМІ повідомляють, що у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей — двоє хлопців і дівчатка-близнючки. Дочок колишня спортсменка нібито народила у Швейцарії.

Видання Le News зазначало, що Аліна Кабаєва народила одну з дітей у клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії — Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва взяла участь у банкеті, присвяченому завершенню турнірів "Кубок "Небесна грація" та Beijing Top Open 2025, які проходили у Пекіні (Китай). На цьому заході колишня спортсменка з’явилася у сукні від люксового бренду.

Вартість сукні Кабаєвої перевищує мільйон рублів. Про це повідомляє woman.ru. У заключний день змагань відбувся урочистий банкет, на якому 42-річна Аліна постала у чорній шовковій сукні від Valentino.

  



