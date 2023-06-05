В Швейцарии россияне сорвали концерты украинских артистов: что произошло

Руководитель группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка имел план дать концерт в швейцарском Цюрихе, но проинформировал, что действо было отменено по вине проживающих там жителей РФ. Они распустили лживые слухи об исполнителе из Украины и заявляли, что он якобы поддерживает "ф*ш*зм". Эту ложь распространили местные издания.

Олег Скрипка (фото из открытых источников)

О том, что происходило, чтобы отменить благотворительный концерт, лидер группы написал в своем Instagram-блоге.

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"Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, которая является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что привело к отмене концерта в Цюрихе", — отметил украинский музыкант.

Скрипка добавил, что концертное действо должно было быть благотворительным, чтобы собрать средства для помощи ВСУ.

В похожую ситуацию попал Артем Пивоваров. Исполнитель обнародовал видеоролик, где с возмущением рассказывает о решении местных властей Цюриха:

"Мы столкнулись с такой ситуацией, когда местные власти вместе с концертной площадкой, на которой должен был проходить концерт, отменили это мероприятие за день до его проведения, назвав меня "ультраправым радикалом", ссылаясь на видео и фотоотчеты нашей помощи украинским военным. У нас в стране война!И я, будучи свидетелем постоянных обстрелов, посвящаю себя популяризации украинской культуры!"

Артем Пивоваров добавил, что благотворительное мероприятие, которое он инициирует, обязательно состоится, но пройдет концерт на другой локации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица ответила, будет ли переводить свои песни на украинский



