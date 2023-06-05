В Швейцарии россияне сорвали концерты украинских артистов: что произошло

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Лиля Воробьева
Руководитель группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка имел план дать концерт в швейцарском Цюрихе, но проинформировал, что действо было отменено по вине проживающих там жителей РФ. Они распустили лживые слухи об исполнителе из Украины и заявляли, что он якобы поддерживает "ф*ш*зм". Эту ложь распространили местные издания.
Олег Скрипка (фото из открытых источников)
О том, что происходило, чтобы отменить благотворительный концерт, лидер группы написал в своем Instagram-блоге.
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"Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, которая является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что привело к отмене концерта в Цюрихе", — отметил украинский музыкант.
Скрипка добавил, что концертное действо должно было быть благотворительным, чтобы собрать средства для помощи ВСУ.
В похожую ситуацию попал Артем Пивоваров. Исполнитель обнародовал видеоролик, где с возмущением рассказывает о решении местных властей Цюриха:
"Мы столкнулись с такой ситуацией, когда местные власти вместе с концертной площадкой, на которой должен был проходить концерт, отменили это мероприятие за день до его проведения, назвав меня "ультраправым радикалом", ссылаясь на видео и фотоотчеты нашей помощи украинским военным. У нас в стране война!И я, будучи свидетелем постоянных обстрелов, посвящаю себя популяризации украинской культуры!"
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица ответила, будет ли переводить свои песни на украинский
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злий бандера
сегодня, 21:38
Ігор, ти ідіот?
Ігор
сегодня, 20:34
В Україні заробляти не хочуть? Що в розікраденій країні багато не заробиш? Ще і від податків ухилитись, як раніше, не дають? Чомусь і до війни до нас європейців не пускали, бо конкурентами були. Чому не пояснюють, що там в ЗСУ такого, що ніяк ним кошти не назбирають? Всім найкращім залізом формою їжею забезпечені, зарплата від 120 тисяч. Верховна побирушка по всьому світу випрошує. Що ще не так, що на кожному кроці випрошують, а ніяк не назбирають? Якісь Схеми у вигляді благодійності працюють? Це тому і не зацікавлені наступати, роками? Навіть 1 до 10? На Росії такого немає, вони і з саперними лопатами та технікою Другої світової йдуть у наступ, не бояться і не ховаються. Не чикають, поки їх діти на собою ракети зустрінуть. Он борці у першу чергу гуманітарні коридори просять організувати цивільним, а ні собі щось випрошують.