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В скандальном российском сериале о мафии среди подростков снялся сын Макаревича: что с ним не так

Иван Макаревич остался жить в России и снялся в скандальном сериале "Слово пацана"

4 декабря 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В известном русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" был задействован сын музыканта Андрея Макаревича, осуждающего полномасштабное российское вторжение и уехавшего жить в Израиль.

В скандальном российском сериале о мафии среди подростков снялся сын Макаревича: что с ним не так

Иван и Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

Но сын известного музыканта, 36-летний Иван Макаревич, продолжает жить в РФ и даже засветился на втором плане во время съемок скандального сериала, где рассказывается о молодежных преступных группировках в 80-90-х годах в городе Казань.


Возможно, о своем участии в сериале Иван не сообщил звездному отцу, ведь они почти не общаются. Известно то, что Иван родился в российской столице. В Москве поступил на актерский факультет. В его фильмографии – 40 работ в разных фильмах и сериалах.

При этом пока Андрей Макаревич никак не комментирует съемки сына в сериале "Слово пацана", который оказывает губительное влияние на молодежь.

Сериал, где рассказывается о преступных группировках подростков, стал известен не только в РФ, но и в нашей стране. При этом саундрек сериала "Пияла" вышел на первое место в рейтинге самых популярных песен в Украине от Apple Music.

К слову сериал "Слово пацана" оказывает губительное влияние на детей. По словам психолога Екатерины Клюшниченко, после просмотра сериала проявления насилия могут стать обыденностью. Самые многочисленные сцены насилия могут побуждать проблемы у подростков, в том числе с психикой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный актер заявил, что российские сериалы бездарны, а кино — отвратительно. Одиозный российский актер Николай Бурляев очень резко и категорично высказался о кинематографе в России. Он объяснил, почему бросил свою успешную карьеру в кино.



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