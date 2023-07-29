В США произошло землетрясение из-за выступления поп-звезды

Два больших концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Тейлор Свифт

Местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зафиксировала эти данные во время аншлаговых концертов Свифт на стадионе Lumen Field 22. По словам исследовательницы, источником небольшого землетрясения могли быть либо танцующие поклонники звезды или звуковая система. Этими сведениями Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона, поделилась с CNN. На протяжении двух вечеров на этих концертах танцевали 144 тысячи фанатов.

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Такой же подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу. Он был назван "Бист квейк" — "Звериное землетрясение". В тот раз причиной сейсмических колебаний стали болельщики команды "Сиэтл Сихокс". Они выражали бурную радость, когда игрок Маршон Линч впечатляющим образом обеспечил тачдаун (6 очков) и завоевал клубу победу в игре против тогдашних чемпионов "Нью-Орлеан Сэйнтс".

По словам Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и недавними концертами Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска была в два раза сильнее, что "абсолютно удвоило эффект".

"Я получила данные за оба вечера концертов и сразу заметила, что в оба дня был один и тот же набор сигналов, — объяснила ученая. — Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны".

Есть данные о том, что музыкальные концерты вызывали сейсмическую активность и раньше, например, выступление Foo Fighters в Новой Зеландии в 2011 году. Тогда 50 тысяч поклонников вызвали в районе Окленда содрогания земли, которые ученые сравнили с вулканической активностью.

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