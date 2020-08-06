В США с собой покончила актриса, не сумев пережить травму от изнасилования

В США на себя наложила руки 24-летняя Дэйзи Коулмэн, актриса, которая снималась в фильмах кинокомпании Netflix. Об этом сообщила ее мать Мелинда Коулмэн на своей странице в Facebook.

По словам женщины, ее дочь подверглась сексуальному изнасилованию и за много лет так и не смогла оправиться от сильнейшей психологической травмы.

"Дэйзи была моим лучшим другом и прекрасной дочерью. Уверена, что таким поступком она хотела дать мне понять, что я смогу справиться со всем без нее. Но я не могу. Мне бы так хотелось забрать всю ее боль от случившегося. Она не смогла оправиться от того, что те парни с ней сделали. Это ужасно несправедливо и трагически", - указала в сообщении мать актрисы.

Отметим, что Дэйзи Коулмэн сыграла саму себя в сериале "Демократия сейчас!" и снялась в хорроре "Техасский смертельный трип". В 2012 году она вместе со своей подругой стала жертвой изнасилования, когда ей было только 14 лет. Тогда девочки сбежали с уроков, чтобы встретиться с общим знакомым, внуком бывшего сенатора штата, Мэтью Барнеттом. Приехав к Барнетту домой Коулмэн слишком много выпила, и Мэтью изнасиловал ее. Его друг в то же время изнасиловал вторую девочку, причем еще один их знакомый снимал происходящее на видео.

После издевательств парни отвезли Коулмэн домой и бросили у порога под дверью. По воспоминаниям матери девочки, это была зима и волосы Коулмэн примерзли к крыльцу, когда она нашла ее утром.

Полиция начала расследование дела и предъявила обвинения Мэтью Барнетту (дело второго подозреваемого, 15-летнего мальчика, было передано в суд по делам несовершеннолетних). Однако вскоре обвинения были сняты, а семья Коулмэнов стала получать анонимные угрозы. Затем мать Дейзи Коулмэн была уволена с работы, а их дом сгорел при неясных обстоятельствах. Как предполагала мать Дэйзи, это связано с вмешательством отца Мэтью Барнетта.

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