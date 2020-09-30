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В стиле БДСМ: дочь Брюса Уиллиса снялась обнаженной

Румер Уиллис заявила, что женщинам не нужно бояться своей сексуальности

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Старшая дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур решилась на откровенную фотосессию. Румер Уиллис опубликовала на своей странице в Instagram кадры, на которых позирует в латексном боди и полностью обнаженной.

В стиле БДСМ: дочь Брюса Уиллиса снялась обнаженной

Румер Уиллис

Звездная дочь частенько принимает участие в различных протестных акциях, выступая за права женщин и своей обнаженной фотосессией она также выразила протест. Румер заявила, что женщины не должны бояться своей сексуальности и не должны обнажать тело только ради мужчин. Она выступила против того, что женщинам часто диктуют правила, как нужно одеваться и то, что им должно быть стыдно за выражение свое сексуальности.  

Дочь голливудского актера позировала в черном латексном боди и высоких кожаных ботфортах, в стиле БДСМ. А на одном из кадров она сидит на коленях, полностью обнаженная, связанная лишь одним черным шнурком.

"Мое тело и мое право на мою божественную женственность никто не будет контролировать и подавлять... мужчина или женщина", – заявила Румер Уиллис.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Настя Каменских прошлась по полю полностью обнаженной.


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