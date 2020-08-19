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Настя Каменских прошлась по полю полностью обнаженной

Каменских любит удивлять публику «горячими» фотографиями

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская артистка Настя Каменских взбудоражила соцсеть Instagram новой фотографией, на которой позирует обнаженной посреди поля. Знаменитость часто делится с подписчиками яркими кадрами, демонстрируя свое подтянутое тело.

На фотографии Настя стоит посреди поля без одежды, а в руках держит веточку с цветами. Таким смелым кадром певица произвела настоящий фурор, ведь ее пышные бедра, соблазнительные изгибы фигуры и "попа, как у Ким" не могли остаться не замеченными. Меньше чем за сутки ее пост собрал почти 380 тысяч лайков и восторженные комментарии поклонников, которые отметили, что Каменских выглядит шикарно. Однако нашлись и те, кто раскритиковал артистку за столь откровенное фото.

Настя Каменских прошлась по полю полностью обнаженной

Настя Каменских | @kamenskux

Настя написала, что очень любит летнюю пору и частенько выезжает за город, чтобы почувствовать особое уединение с природой. Это придает ей энергии, сил, вдохновения и открывает особое озарение.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов летными яркими фотографиями в коротком платье.


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