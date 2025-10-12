В тюрьме убит известный рок-музыкант педофил: что известно

Рубрики
Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Иен Воткинс был убит в тюрьме, где он отбывал 29-летний срок заключения за тяжкие сексуальные преступления против детей. Полиция подтвердила, что смерть музыканта наступила в результате нападения других заключенных.
Иен Уоткинс из Lostprophets был убит в тюрьме. Фото: AP/Joel Ryan
Как сообщает BBC со ссылкой на британскую полицию, инцидент произошел утром 11 октября в тюрьме Уэйкфилд, где отбывал наказание Уоткинс. На место прибыли правоохранители после сообщения о "серьезном нападении на заключенного". Впоследствии медики констатировали смерть Иена Уоткинса.
Полиция задержала двух подозреваемых мужчин в возрасте 25 и 43 лет. Их подозревают в убийстве музыканта. Тюремная служба Великобритании подтвердила факт смерти, но отказалась предоставлять детали до завершения следствия.
Это не первое нападение на Иена Уоткинса. В августе 2023 года он уже подвергся нападению от других заключенных, однако тогда его жизни ничего не угрожало.
Иен Уоткинс был фронтменом популярной британской альтернативной группы Lostprophets, созданной в 1997 году. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, один из которых возглавил британские чарты, а два сингла попали в топ 10.
В декабре 2013 года Уоткинс был приговорен к 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения, среди которых попытка изнасилования младенца, сексуальное насилие над детьми, создание и хранение детской порнографии. В 2014 году его апелляцию о сокращении срока наказания суд отклонил.
После приговора Иену Уоткинсу группа Lostprophets объявила о роспуске, а бывшие участники создали новый проект под названием No Devotion.
