В тюрьме убит известный рок-музыкант педофил: что известно

Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Иен Воткинс был убит в тюрьме, где он отбывал 29-летний срок заключения за тяжкие сексуальные преступления против детей. Полиция подтвердила, что смерть музыканта наступила в результате нападения других заключенных.

Иен Уоткинс из Lostprophets был убит в тюрьме. Фото: AP/Joel Ryan

Как сообщает BBC со ссылкой на британскую полицию, инцидент произошел утром 11 октября в тюрьме Уэйкфилд, где отбывал наказание Уоткинс. На место прибыли правоохранители после сообщения о "серьезном нападении на заключенного". Впоследствии медики констатировали смерть Иена Уоткинса.

Полиция задержала двух подозреваемых мужчин в возрасте 25 и 43 лет. Их подозревают в убийстве музыканта. Тюремная служба Великобритании подтвердила факт смерти, но отказалась предоставлять детали до завершения следствия.

Это не первое нападение на Иена Уоткинса. В августе 2023 года он уже подвергся нападению от других заключенных, однако тогда его жизни ничего не угрожало.

Кто такой Иен Уоткинс

Иен Уоткинс был фронтменом популярной британской альтернативной группы Lostprophets, созданной в 1997 году. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, один из которых возглавил британские чарты, а два сингла попали в топ 10.

В декабре 2013 года Уоткинс был приговорен к 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения, среди которых попытка изнасилования младенца, сексуальное насилие над детьми, создание и хранение детской порнографии. В 2014 году его апелляцию о сокращении срока наказания суд отклонил.

После приговора Иену Уоткинсу группа Lostprophets объявила о роспуске, а бывшие участники создали новый проект под названием No Devotion.

