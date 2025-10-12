У в'язниці вбили відомого рок-музиканта педофіла: що відомо

Колишнього вокаліста британського рок-гурту Lostprophets Іана Воткінса було вбито у в’язниці, де він відбував 29-річний термін ув’язнення за тяжкі сексуальні злочини проти дітей. Поліція підтвердила, що смерть музиканта настала внаслідок нападу інших ув’язнених.

Іан Воткінс з Lostprophets був убитий у в'язниці. Фото: AP / Joel Ryan

Як повідомляє BBC з посиланням на британську поліцію, інцидент стався вранці 11 жовтня у в’язниці Вейкфілд, де відбував покарання Воткінс. На місце прибули правоохоронці після повідомлення про "серйозний напад на в’язня". Згодом медики констатували смерть Іана Воткінса.

Поліція затримала двох підозрюваних чоловіків віком 25 і 43 роки. Їх підозрюють у вбивстві музиканта. Тюремна служба Великої Британії підтвердила факт смерті, але відмовилася надавати деталі до завершення слідства.

Іан Воткінс з Lostprophets був убитий у в'язниці

Це не перший напад на Іана Воткінса. У серпні 2023 року він уже зазнав нападу від інших ув’язнених, проте тоді його життю нічого не загрожувало.

Хто такий Іан Воткінс

Іан Воткінс був фронтменом популярного британського альтернативного гурту Lostprophets, створеного у 1997 році. Колектив випустив п’ять студійних альбомів, один із яких очолив британські чарти, а два сингли потрапили до топ 10.

У грудні 2013 року Воткінса засудили до 29 років позбавлення волі за 13 пунктами звинувачення, серед яких спроба зґвалтування немовляти, сексуальне насильство над дітьми, створення та зберігання дитячої порнографії. У 2014 році його апеляцію про скорочення терміну покарання суд відхилив.

Після вироку Іану Воткінсу гурт Lostprophets оголосив про розпуск, а колишні учасники створили новий проєкт під назвою No Devotion.

