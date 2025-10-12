У в'язниці вбили відомого рок-музиканта педофіла: що відомо

Рубрики
Колишнього вокаліста британського рок-гурту Lostprophets Іана Воткінса було вбито у в’язниці, де він відбував 29-річний термін ув’язнення за тяжкі сексуальні злочини проти дітей. Поліція підтвердила, що смерть музиканта настала внаслідок нападу інших ув’язнених.
Іан Воткінс з Lostprophets був убитий у в'язниці. Фото: AP / Joel Ryan
Як повідомляє BBC з посиланням на британську поліцію, інцидент стався вранці 11 жовтня у в’язниці Вейкфілд, де відбував покарання Воткінс. На місце прибули правоохоронці після повідомлення про "серйозний напад на в’язня". Згодом медики констатували смерть Іана Воткінса.
Поліція затримала двох підозрюваних чоловіків віком 25 і 43 роки. Їх підозрюють у вбивстві музиканта. Тюремна служба Великої Британії підтвердила факт смерті, але відмовилася надавати деталі до завершення слідства.
Іан Воткінс з Lostprophets був убитий у в'язниці
Це не перший напад на Іана Воткінса. У серпні 2023 року він уже зазнав нападу від інших ув’язнених, проте тоді його життю нічого не загрожувало.
Іан Воткінс був фронтменом популярного британського альтернативного гурту Lostprophets, створеного у 1997 році. Колектив випустив п’ять студійних альбомів, один із яких очолив британські чарти, а два сингли потрапили до топ 10.
У грудні 2013 року Воткінса засудили до 29 років позбавлення волі за 13 пунктами звинувачення, серед яких спроба зґвалтування немовляти, сексуальне насильство над дітьми, створення та зберігання дитячої порнографії. У 2014 році його апеляцію про скорочення терміну покарання суд відхилив.
Після вироку Іану Воткінсу гурт Lostprophets оголосив про розпуск, а колишні учасники створили новий проєкт під назвою No Devotion.
