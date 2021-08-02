В Украину ко Дню Независимости с концертом приедет известный певец: что об этом известно

В столицу Украины с грандиозным концертом приедет итальянский тенор Андреа Бочелли. Певец выступит на НСК "Олимпийский" 24 августа. Об этом сообщает УНИАН.

Андреа Бочелли (фото из открытых источников)

Кроме этого, в честь праздника состоится большой военный парад, в котором примут участие не только украинские военные, но и иностранные. На торжественном мероприятии будет представлена вся военная техника Вооруженных Сил Украины. Мероприятие пройдет в Киеве и Одессе.

Известно, что средства, которые будут выручены от концерта итальянского тенора, пойдут на строительство Музея Ивана Марчука.

22 августа также состоится торжественное вручение премии "Национальная легенда" в Мариинском дворце. Для гостей, приглашенных, лауреатов споют Ирина Билык, Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Тина Кароль, Alina Pash.

Кроме Бочелли, 24 августа на сцену выйдут Тина Кароль, Джамала, оперные певицы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина. А на Олимпийском состоится концерт "День Независимости страны" (ДНК).

Также своими выступлениями украинцев порадуют: Дима Монатик, Оля Полякова, Верка Сердючка, Потап, Надя Дорофеева, София Ротару, Океан Эльзы и Brutto.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Зеленский хочет, чтобы большинство украинцев получили прививку от COVID-19 ко Дню Независимости. По его словам, большинство граждан Украины, которые нуждаются в прививке, смогут получить свою дозу вакцины ко Дню Независимости. Его традиционно празднуют 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить темпы вакцинации в Украине и усилить коммуникацию с регионами по профилактике заболеваемости COVID-19.





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