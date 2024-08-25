В Украине популярная группа мобилизована на фронт после концерта в полном составе

В городе Калуш Ивано-Франковской области 21 августа прошел концерт украинской группы "Будьмо". После выступления все участники коллектива получили повестки для прохождения военно-врачебной комиссии (ВИК), о чем сообщило издание "Галицкий корреспондент".

Украинская группа Будьмо (фото из открытых источников)

После получения повесток музыканты сразу прошли ВИК и отменили свои ближайшие выступления. Вскоре стало известно, что по результатам медицинского осмотра их мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

На данный момент группа "Будьмо" уже надела военную форму и распределена по частям. Теперь они являются солдатами 102-й отдельной бригады территориальной обороны. Как отметил лидер группы Ростислав Коваль в своем сообщении на Facebook, это решение музыканты приняли сознательно и коллективно.

"В этот сложный период для нашей страны мы приняли обдуманное решение присоединиться к Вооруженным силам Украины! Теперь мы солдаты 102 ОБрТрО! За нашими плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Обещаем, что продолжим радовать вас новыми песнями и верим, что вы увидите нас снова на сцене, но уже в новой роли! Спасибо за вашу поддержку! – написал Коваль от имени группы "Будем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский певец пополнил ряды ВСУ . Бывший участник известной группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий сообщил в своем Facebook, что он присоединился к Вооруженным Силам Украины (ВСУ). Певец рассказал, что прошел специальное обучение и проверку здоровья, чтобы начать службу.

Игорь успешно закончил курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасителя. Он подчеркнул, что это было одно из самых сложных испытаний в его жизни, особенно из-за физических упражнений. Один день ему пришлось сделать около 700 отжиманий, а также выполнить многие другие упражнения с оружием и выносливостью.

