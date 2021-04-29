В восьмом фильме «Паломница» Оксана Марченко призывает задуматься над нашей жизнью – Скворцов

Восьмая серия фильма "Паломница" Оксаны Марченко рассказывает о том, как мирская суета и ложные ценности могут воспрепятствовать найти Вечную Любовь. Об этом пишет в своей статье "Паломница – 8": Полезные мысли о потусторонней жизни" православный публицист Дмитрий Скворцов.



Оксана Марченко в фильме "Паломница". Скриншот из видео

"Памяти о последнем часе – в чём она должна заключаться, а ещё точнее, в чём выражаться – и посвящена восьмая серия "Паломницы". Как вы поняли, паломница возвращается в Святогорскую лавру, о которой рассказывал и шестой фильм", – поясняет публицист.

"В игровой своей линии эта серия рассказывает о том, что так интересует многих верующих: что же происходит с душой до третьего дня после смерти, до девятого и до сорокового. И показывает те самые мытарства, через которые предстоит пройти (или не пройти) грешникам. Каковым является каждый из нас", – отмечает автор.

Скворцов сообщает, что героем-знаменитостью восьмой серии "Паломницы" выступает телеведущий Борис Корчевников, рассказывающий о своем отношении к смерти, грехам и потусторонней жизни. Сегодня – гендиректор и генпродюсер православного телеканала "Спас", а в нулевых телезвезда, прославившаяся, прежде всего, в популярнейшем сериале "Кадетство".

"Мытарства начинаются здесь, – отвечает Борис на заданную Оксаной тему. – Просто “там” предстоит последний экзамен, который мы не сможем пройти, если не будем к нему готовы", – приводит слова телеведущего публицист.

Скворцов сообщает, что восьмой фильм из цикла "Паломница" завершается кадрами беседы автора с наместником Святогорской лавры митрополитом Арсением.

"На Страшном суде Бог будет искать в человеке не грехи, за которые можно осудить, а добродетели, за которые можно его оправдать", – всё же утешает владыка нас грешных словами преподобного Феофана Затворника.

"Мы удивимся трижды, если попадём в Рай. Первый раз – когда не увидим там тех, кого ожидали увидеть. Потому что Божий суд – не человеческий суд. Второй раз удивимся, когда увидим там тех, кого и не думали увидеть. А третий раз – что сами туда попали", – цитирует публицист слова наместника Святогорской лавры.

По словам Скворцова, своим фильмом Оксана Марченко призывает задуматься над нашей жизнью.

"Так как же попасть "туда"? Этим фильмом Оксана Марченко призывает задуматься над тем, что мы делаем не так в этой жизни. Что мирская суета и ложные ценности могут воспрепятствовать нам найти Вечную Любовь. Ту самую, о которой говорил дончанин Саша. И которая есть Жизнь Вечная", – заключает публицист Дмитрий Скворцов.

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