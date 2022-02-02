В возрасте 90 лет скончалась всемирно известная актриса – "королева итальянского кино"

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Карина Ожерельева
Итальянская актриса Моника Витти, наиболее известная своими главными ролями в фильмах Микеланджело Антониони, умерла в возрасте 90 лет. Такое заявление сделало в среду, 2 февраля, министерство культуры страны. Об этом сообщает The Guardian.
Витти в фильме 1975 года "Меццонот идет вокруг удовольствия" - The Guardian
Витти приобрела международную популярность в драме L'Avventura (Приключение) 1960 года, в которой она играет мученную женщину, балующуюся с любовником своего пропавшего друга.
Витти, настоящее имя которой Мария Луиза Чечиарелли, родилась в Риме 3 ноября 1931 года, и обнаружила страсть к театру во время Второй мировой войны, когда развлекала свою семью марионетками, чтобы избавить от скуки.
После окончания Римской национальной академии драматических искусств в 1953 она начала свою карьеру в театре, где выделялась своим комическим талантом. Ее заметил Антониони, с которым у нее быстро завязались художественные отношения.
Бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони сообщил о смерти Витти своим твитом. Он сказал, что его попросил Роберто Руссо, муж Витти, и выразил свою "боль, благорасположение и сожаление".
Витти, страдавшая дегенеративной болезнью, в последние годы отказалась от общественной жизни.
Как сообщали ранее "Комментарии", в возрасте 85 лет из жизни ушел один из самых известных актеров советского кино — Леонид Куравлев.
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