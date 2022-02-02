В возрасте 90 лет скончалась всемирно известная актриса – "королева итальянского кино"

Итальянская актриса Моника Витти, наиболее известная своими главными ролями в фильмах Микеланджело Антониони, умерла в возрасте 90 лет. Такое заявление сделало в среду, 2 февраля, министерство культуры страны. Об этом сообщает The Guardian.

Витти в фильме 1975 года "Меццонот идет вокруг удовольствия" - The Guardian

"До свидания, Моника Витти, до свидания, королева итальянского кино. Сегодня действительно грустный день, мы потеряли великого художника и великого итальянца", – сказал министр культуры Дарио Франческони.

Витти приобрела международную популярность в драме L'Avventura (Приключение) 1960 года, в которой она играет мученную женщину, балующуюся с любовником своего пропавшего друга.

Витти, настоящее имя которой Мария Луиза Чечиарелли, родилась в Риме 3 ноября 1931 года, и обнаружила страсть к театру во время Второй мировой войны, когда развлекала свою семью марионетками, чтобы избавить от скуки.

"Когда бомбы падали, когда нам приходилось искать убежище, мы с младшим братом устраивали маленькие пьесы, чтобы развлекать окружающих", — рассказывала она спустя годы.

После окончания Римской национальной академии драматических искусств в 1953 она начала свою карьеру в театре, где выделялась своим комическим талантом. Ее заметил Антониони, с которым у нее быстро завязались художественные отношения.

"Мне посчастливилось начать карьеру с человеком большого таланта", но он также был "духовным, исполненным жизни и энтузиазма", — сказала Витти в интервью на итальянском телевидении в 1982 году.

Бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони сообщил о смерти Витти своим твитом. Он сказал, что его попросил Роберто Руссо, муж Витти, и выразил свою "боль, благорасположение и сожаление".

Витти, страдавшая дегенеративной болезнью, в последние годы отказалась от общественной жизни.

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