"Вас поздравляет 23-летний, безусый Павел Зибров": артист показал, как выглядел без усов

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Любовь Блажко
Живая легенда украинской сцены опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором у него еще нет усов. Для поклонников это стало настоящей неожиданностью, ведь они привыкли видеть артиста с его фирменными усами, передает издание odnaminyta.
Павел Зибров. Фото: kp.ua
Как видим, певец таким был не всегда: на фото ему 23 года, и он принимает присягу. Таким способом Зибров решил поздравить всех с праздником Покровы Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.
Несмотря на то, что наибольшая популярность Павла Зиброва пришлась на девяностые года, он все равно не сдает своих позиций. Артист является активным пользователем социальных сетей, а также не боится примерять на себя новые сценические образы. Например, Зибров с удовольствием снимается в современных комедиях или даже записывает совместные песни с рэп-исполнителями.
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