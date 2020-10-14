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"Вас поздравляет 23-летний, безусый Павел Зибров": артист показал, как выглядел без усов

Фото было сделано во времена его службы в армии

сегодня, 14:38
Автор:

Любовь Блажко

Живая легенда украинской сцены опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором у него еще нет усов. Для поклонников это стало настоящей неожиданностью, ведь они привыкли видеть артиста с его фирменными усами, передает издание odnaminyta.

"Вас поздравляет 23-летний, безусый Павел Зибров": артист показал, как выглядел без усов

Павел Зибров. Фото: kp.ua

Как видим, певец таким был не всегда: на фото ему 23 года, и он принимает присягу. Таким способом Зибров решил поздравить всех с праздником Покровы Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины. 

"Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь – это заступница и покровительница наших казаков. От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра, мирного неба и благополучия! Купайтесь в счастье, и пусть Пресвятая Богородица всегда оберегает ваш дом!", — написал Павел. 

Несмотря на то, что наибольшая популярность Павла Зиброва пришлась на девяностые года, он все равно не сдает своих позиций. Артист является активным пользователем социальных сетей, а также не боится примерять на себя новые сценические образы. Например, Зибров с удовольствием снимается в современных комедиях или даже записывает совместные песни с рэп-исполнителями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как бы выглядели звезды украинского шоу-бизнеса, если бы стали супергероями. 


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