Вайкуле назвала, кто может стать следующим президентом России

Исполнительница из Латвии Лайма Вайкуле, отвечая на вопросы Ксении Собчак, сказала, что была бы очень счастлива, если бы новым президентом РФ выбрали Максима Галкина. И заявила, что в этом случае тоже отдала бы свой голос за популярного юмориста и хорошего друга.

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

Певица привела, как пример, украинского президента Владимира Зеленского, что перед скачком в политической деятельности добился невероятного признания в шоу-бизнесе, тем самым показывая хороший пример коллеге из России:

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"Еще, может быть, Максим будет президентом. А может Алла будет? Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и, думаю, россияне голосовали бы. Зеленский показал, как можно. Россияне, подумайте. Максим — не политик, но из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое".

Латышская звезда рассказала, что они очень близко общаются с Максом Галкиным и Аллой Пугачевой. Их дружеские отношения начались еще задолго до того, как звездное семейство перебралось в Израиль к началу полномасштабного русского военного вторжения.

"Мы все равно относимся к хорошему и к плохому. Это, в принципе, то, что объединяет людей", — продолжила Лайма.

Звезда в восторге от того, что Алла и Максим во многом жертвуют, чтобы сохранить свою правдивую позицию и сберечь честь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России начали жестоко травить Лайма Вайкуле. В РФ развернута кампания травли относительно еще одной звездной артистки, поднявшей свой голос против войны. В этот раз уже достается Лайми Вайкуле. Пропагандистские медиа утверждают в своих публикациях, что Лайма "за долгие годы стала муртадом Примадонны и продолжает поддакивать ей в каждом интервью".



