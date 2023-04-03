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Вайкуле назвала, кто может стать следующим президентом России

Такое мнение Лайма озвучила в интервью россияне Ксении Собчак

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

  Исполнительница из Латвии Лайма Вайкуле, отвечая на вопросы Ксении Собчак, сказала, что была бы очень счастлива, если бы новым президентом РФ выбрали Максима Галкина. И заявила, что в этом случае тоже отдала бы свой голос за популярного юмориста и хорошего друга.

Вайкуле назвала, кто может стать следующим президентом России

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

Певица привела, как пример, украинского президента Владимира Зеленского, что перед скачком в политической деятельности добился невероятного признания в шоу-бизнесе, тем самым показывая хороший пример коллеге из России:  


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"Еще, может быть, Максим будет президентом. А может Алла будет? Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и, думаю, россияне голосовали бы. Зеленский показал, как можно. Россияне, подумайте. Максим — не политик, но из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое".

Латышская звезда рассказала, что они очень близко общаются с Максом Галкиным и Аллой Пугачевой. Их дружеские отношения начались еще задолго до того, как звездное семейство перебралось в Израиль к началу полномасштабного русского военного вторжения.

"Мы все равно относимся к хорошему и к плохому. Это, в принципе, то, что объединяет людей", — продолжила Лайма.

Звезда в восторге от того, что Алла и Максим во многом жертвуют, чтобы сохранить свою правдивую позицию и  сберечь честь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России начали жестоко травить Лайма Вайкуле. В РФ развернута кампания травли относительно еще одной звездной артистки, поднявшей свой голос против войны. В этот раз уже достается Лайми Вайкуле. Пропагандистские медиа утверждают в своих публикациях, что Лайма "за долгие годы стала муртадом Примадонны и продолжает поддакивать ей в каждом интервью".


 



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