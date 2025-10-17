logo

Ведет себя как отец: сын известной певицы в РФ бьет свою жену
Ведет себя как отец: сын известной певицы в РФ бьет свою жену

Невестка путинистки Валерии Лиана решила открыть занавес личной жизни.

17 октября 2025, 23:55
Невестка российской певицы Валерии, которая поддерживает террористическую агрессию России против Украины, сделала резкое заявление о своем муже — Арсении Шульгине, сыне артистки.

Ведет себя как отец: сын известной певицы в РФ бьет свою жену

Валерия и ее сын Арсений (фото из открытых источников)

В сети уже долгое время распространяются слухи, что Арсений якобы ведет себя агрессивно и может применять силу — подобно своему отцу Александру Шульгину, ранее обвиняемому в насилии.

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, супруга Арсения — Лиана — отреагировала на комментарий одной из подписниц, которая снова предположила, что ее муж поднимает на нее руку. В ответ Лиана категорически отрицала такие обвинения.

"То мои родители — скрытые миллиардеры, то я — жертва абьюза и меня Сеня бьет, то у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну не смешно", — написала невестка путинистки, пытаясь отвести подозрения от своей семьи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ять-оккупант российского продюсера пропал без вести в Украине. Даная Пригожина, дочь известного пропутинского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, пожаловалась на исчезновение своего мужа-оккупанта, больше года не выходящего на связь после отправки на войну против Украины.

Как сообщает российский пропагандистский ресурс "Стархит", 27-летняя Пригожина лично подтвердила, что ее муж считается пропавшим без вести.

"Мой муж без вести пропал уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но, к сожалению, истина такая. Жалеть не нужно! Это жизнь", — написала она.

Ранее Даная рассказывала, что их двухлетний сын тяжело переносит отсутствие отца. "Ежедневно: 'Папа домой, папа дом', 'Мама, где папа?'" — делилась она.



