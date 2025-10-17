Веде себе, як батько: син відомої співачки в РФ б'є свою дружину

Невістка російської співачки Валерії, яка підтримує терористичну агресію Росії проти України, зробила різку заяву про свого чоловіка — Арсенія Шульгіна, сина артистки.

Валерія та її син Арсеній (фото з відкритих джерел)

У мережі вже тривалий час поширюються чутки, що Арсеній, нібито, поводиться агресивно та може застосовувати силу — подібно до свого батька Олександра Шульгіна, якого раніше звинувачували у насильстві.

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, дружина Арсенія — Ліана — відреагувала на коментар однієї з підписниць, яка знову припустила, що її чоловік піднімає на неї руку. У відповідь Ліана категорично заперечила такі звинувачення.

"То мої батьки — приховані мільярдери, то я — жертва аб’юзу і мене Сеня б’є, то у Сені є коханка, про яку я знаю. Ну не смішно", — написала невістка путіністки, намагаючись відвести підозри від своєї родини.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зять-окупант російського продюсера зник безвісти в Україні. Даная Пригожина, дочка відомого пропутінського музичного продюсера Йосипа Пригожина, поскаржилася на зникнення свого чоловіка-окупанта, який більше року не виходить на зв’язок після відправки на війну проти України.

Як повідомляє російський пропагандистський ресурс "Стархіт", 27-річна Пригожина особисто підтвердила, що її чоловік вважається безвісти зниклим.

"Мій чоловік безвісти зниклий уже рік і два місяці. Новин немає, хайпитися на цій темі мені не хочеться. З кожним разом запитань все більше і більше. Але, на жаль, істина така. Шкодувати не потрібно! Це життя", — написала вона.

Раніше Даная розповідала, що їхній дворічний син важко переносить відсутність батька. "Щодня: 'Тато додому, тато дім', 'Мамо, де тато?'" — ділилася вона.

