Ведущая из Украины, открыто поддержавшая режим Кремля, высмеяла женщин

Путинистка и пропагандистка, когда-то украинская телеведущая Снежана Егорова , сделала очередное скандальное заявление.

Снежана Егорова (фото из открытых источников)

На своей странице в Facebook, где она регулярно распространяет пророссийские нарративы и сообщения с критикой Украины, она опубликовала собственное фото без макияжа, которое назвала красивым.

В то же время она решила высмеять людей, которые уделяют большое внимание уходу за внешностью. В частности, путинистка заявила, что "людей превратили в привидений, которых никогда не существовало".

"Отфотошопленные, сгенерированные, с толстым слоем штукатурки на лицах, с накладными ресницами, гиалуроновыми губами и линзами в глазах, люди стали похожи на отфильтрованные ходячие пустые барабаны, превратились в натянутые кожей пузырьки, сформированные по заданному образцу..."

Сама же на опубликованном фото она смотрится без выразительных черт, а морщинки вокруг глаз сразу привлекают внимание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Надежда Бабкина , поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев. В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.

Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то" Такие комментарии показывают, что многие люди были удивлены ее внешним видом на фото.

