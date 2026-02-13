logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Ведущая из Украины, открыто поддержавшая режим Кремля, высмеяла женщин
commentss НОВОСТИ Все новости

Ведущая из Украины, открыто поддержавшая режим Кремля, высмеяла женщин

Снежана Егорова набросилась на женщин, ухаживающих за собой

13 февраля 2026, 23:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путинистка и пропагандистка, когда-то украинская телеведущая Снежана Егорова , сделала очередное скандальное заявление.

Ведущая из Украины, открыто поддержавшая режим Кремля, высмеяла женщин

Снежана Егорова (фото из открытых источников)

На своей странице в Facebook, где она регулярно распространяет пророссийские нарративы и сообщения с критикой Украины, она опубликовала собственное фото без макияжа, которое назвала красивым.

В то же время она решила высмеять людей, которые уделяют большое внимание уходу за внешностью. В частности, путинистка заявила, что "людей превратили в привидений, которых никогда не существовало".

Ведущая из Украины, открыто поддержавшая режим Кремля, высмеяла женщин - фото 2

"Отфотошопленные, сгенерированные, с толстым слоем штукатурки на лицах, с накладными ресницами, гиалуроновыми губами и линзами в глазах, люди стали похожи на отфильтрованные ходячие пустые барабаны, превратились в натянутые кожей пузырьки, сформированные по заданному образцу..."

Сама же на опубликованном фото она смотрится без выразительных черт, а морщинки вокруг глаз сразу привлекают внимание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Надежда Бабкина , поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев. В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.

Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то" Такие комментарии показывают, что многие люди были удивлены ее внешним видом на фото.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости