Ведуча з України, яка відкрито підтримала режим Кремля, висміяла жінок

Путіністка та пропагандистка, колись українська телеведуча Сніжана Єгорова, зробила чергову скандальну заяву.

Сніжана Єгорова (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці у Facebook, де вона регулярно поширює проросійські наративи та дописи з критикою України, вона опублікувала власне фото без макіяжу, яке назвала красивим.

Водночас вона вирішила висміяти людей, які приділяють багато уваги догляду за зовнішністю. Зокрема, путіністка заявила, що "людей перетворили на привидів, яких ніколи не існувало".

"Відфотошоплені, згенеровані, з товстим шаром штукатурки на обличчях, з накладними віями, гіалуроновими губами і лінзами в очах, люди стали схожі на відфільтровані ходячі порожні барабани, перетворилися на натягнуті шкірою бульбашки, сформовані за заданим зразком...І залишатися собою в цей час — подвиг", — вважає путіністка.

Сама ж на опублікованому фото вона виглядає без виразних рис, а зморшки навколо очей одразу привертають увагу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Надія Бабкіна, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, поділилася фотографією з відпустки, яка викликала хвилю негативних коментарів. У своїх соцмережах путіністка опублікувала фото, на якому постала в шортах і сорочці, зазначивши: "Крим для мене не тільки місце сили, а й місце щастя!" Вона говорила про незаконно окупований росіянами український півострів.

Шанувальники, однак, висловили свої занепокоєння щодо зовнішнього вигляду артистки: "Це не Бабкіна" "Трохи налякала фотографія" "Її взагалі не впізнати. Одна голова. Перебір якийсь" Такі коментарі показують, що багато людей були здивовані її зовнішнім виглядом на фото.

