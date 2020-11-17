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Вера Брежнева рассказала о детской травме

В юности певица Вера Брежнева поборола серьезные комплексы

сегодня, 13:40
Автор:

Кириєнко Анна

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что в детстве у нее была серьезная психологическая травма, из-за которой она не могла почувствовать себя красивой. Об этом сообщило информагентство УНИАН.

Вера Брежнева рассказала о детской травме

Фото: Экспресс Газета

В детстве звезда поехала отдыхать вместе с семьей. Папа, который постоянно расчесывал Веру и ее сестер, устал и решил подстричь девушек.

После парикмахерской певица осталась с "горшком" на голове.

С тех пор волосы не стали непослушными. Отрастить опять пышные волосы и сделать новую прическу Вере не удавалось.

Этот период затянулся до восемнадцати лет. С короткой прической девушка не могла себя почувствовать женственной и элегантной.

Комплекс прошел в 19 лет. Звезда сама не знает, что помогло освободиться от  детской травмы. Возможно, возраст, любовь мужа или материнство. Напомним, что участница "ВИА Гры" родила девочку в 19 лет.

С тех пор Вера стала хрупкой кокеткой, отрастила длинные волосы и полюбила свою внешность.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Ольга Бузова запишет совместную песню с Потапом.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vira-brezhnyeva-spivachka-rozpovila-yak-stala-seks-simvolom-11222087.html
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