Вера Брежнева рассказала о детской травме

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что в детстве у нее была серьезная психологическая травма, из-за которой она не могла почувствовать себя красивой. Об этом сообщило информагентство УНИАН.



Фото: Экспресс Газета

В детстве звезда поехала отдыхать вместе с семьей. Папа, который постоянно расчесывал Веру и ее сестер, устал и решил подстричь девушек.



После парикмахерской певица осталась с "горшком" на голове.



С тех пор волосы не стали непослушными. Отрастить опять пышные волосы и сделать новую прическу Вере не удавалось.

Этот период затянулся до восемнадцати лет. С короткой прической девушка не могла себя почувствовать женственной и элегантной.

Комплекс прошел в 19 лет. Звезда сама не знает, что помогло освободиться от детской травмы. Возможно, возраст, любовь мужа или материнство. Напомним, что участница "ВИА Гры" родила девочку в 19 лет.

С тех пор Вера стала хрупкой кокеткой, отрастила длинные волосы и полюбила свою внешность.

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