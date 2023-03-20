Вера Брежнева "засветилась" на российском телевидении (ВИДЕО)

На российском ТВ показывали программу, в которой участвует украинская певица Вера Брежнева, которая с началом полномасштабной войны уехала в Польшу и оттуда поддерживает Украину. Жителей РФ это очень разозлило, передают в пропагандистских Telegram-каналах.

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

"Подскажите, как это понимать. Вера Брежнева на канале Карусель 19 марта 2023 года. Она вернулась или вещает нам из Риги?" – обратились возмущенные жители РФ.

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Как оказалось, в эфир поставили программу "Спокойной ночи, малыши" еще с 2019 года. Почему эту программу приняли решение показывать теперь – неизвестно.

Важно, что, когда началась война, звездную певицу увидели на польских складах гуманитарной помощи. Брежнева там расфасовывала и грузила средства личной гигиены и товары первой необходимости для пострадавших от войны украинцев.

Осенью прошлого года певица подготовила в сотрудничестве с другим коллегой Tayanna новую песню на украинском языке "Вышиванка". Это вызвало неоднозначные комментарии у пользователей: одни сказали, что звезда одумалась, другие хейтилы, потому что говорили, что певица "переобулась".

Появились слухи, что звезда развелась с Константином Меладзе из-за того, что муж якобы поддержал диктаторов из Кремля, но официального подтверждения этому нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывшая жена Меладзе рассказала о его изменах с Брежневой. Экс-дружина известного продюсера Константина Меладзе Яна Сумм рассказала о сложном периоде в своей жизни, когда тогда еще у мужчины был роман с Верой Брежневой. Она вспомнила об этом во время программы "Наедине со всеми". Тогда Яна не ошиблась, что подозревала Меладзе в измене. Догадки подтвердились, когда она взяла в руки его телефон.



