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Вера Брежнева "засветилась" на российском телевидении (ВИДЕО)

Шоу с Брежневой показали по телевизору

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

На российском ТВ показывали программу, в которой участвует украинская певица Вера Брежнева, которая с началом полномасштабной войны уехала в Польшу и оттуда поддерживает Украину. Жителей РФ это очень разозлило, передают в пропагандистских Telegram-каналах.

Вера Брежнева "засветилась" на российском телевидении (ВИДЕО)

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

"Подскажите, как это понимать. Вера Брежнева на канале Карусель 19 марта 2023 года. Она вернулась или вещает нам из Риги?" – обратились возмущенные жители РФ.


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Как оказалось, в эфир поставили программу "Спокойной ночи, малыши" еще с 2019 года. Почему эту программу приняли решение показывать теперь – неизвестно.

Важно, что, когда началась война, звездную певицу увидели на польских складах гуманитарной помощи. Брежнева там расфасовывала и грузила средства личной гигиены и товары первой необходимости для пострадавших от войны украинцев.

Осенью прошлого года певица подготовила в сотрудничестве с другим коллегой Tayanna новую песню на украинском языке "Вышиванка". Это вызвало неоднозначные комментарии у пользователей: одни сказали, что звезда одумалась, другие хейтилы, потому что говорили, что певица "переобулась".

Появились слухи, что звезда развелась с Константином Меладзе из-за того, что муж якобы поддержал диктаторов из Кремля, но официального подтверждения этому нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывшая жена Меладзе рассказала о его изменах с Брежневой. Экс-дружина известного продюсера Константина Меладзе Яна Сумм рассказала о сложном периоде в своей жизни, когда тогда еще у мужчины был роман с Верой Брежневой. Она вспомнила об этом во время программы "Наедине со всеми". Тогда Яна не ошиблась, что подозревала Меладзе в измене. Догадки подтвердились, когда она взяла в руки его телефон.




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