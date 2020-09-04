После долгой паузы украинский исполнитель Андрей Данилко, который широко известен публике как "Верка Сердючка", выпустил новый альбом. Об этом пишет издание tsn.

Данилко после своего яркого выступления на "Евровидении" в 2007 году, в котором он тогда занял второе место, решил приостановить свою творческую деятельность. Как оказалось, на длительный срок. Последний его альбом под названием "Doremi doredo" вышел еще в 2008 году.

Верка Сердючка презентовала новый англоязычный альбом. Фото: hyser.

И спустя 12 лет своего сценического молчания Верка Сердючка вновь порадовала своих поклонников выходом нового мини-альбома. Пластинка называется "Sexy" и состоит из четырех композиций. Фанаты смогут услышать свежие треки под названиями Make It Rain, Swedish Lullaby, Disco Kicks и Sexy. Все композиции - на английском языке.

Премьеру нового альбома народный артист анонсировал еще зимой. Известно, что над ним он работал вместе со своими шведскими партнерами. Песни были записаны в одной из студий Стокгольма. Певец подчеркнул, что слушатели будут приятно удивлены новым сборником песен.





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