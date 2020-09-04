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Любовь Блажко
После долгой паузы украинский исполнитель Андрей Данилко, который широко известен публике как "Верка Сердючка", выпустил новый альбом. Об этом пишет издание tsn.
Данилко после своего яркого выступления на "Евровидении" в 2007 году, в котором он тогда занял второе место, решил приостановить свою творческую деятельность. Как оказалось, на длительный срок. Последний его альбом под названием "Doremi doredo" вышел еще в 2008 году.
Верка Сердючка презентовала новый англоязычный альбом. Фото: hyser.
И спустя 12 лет своего сценического молчания Верка Сердючка вновь порадовала своих поклонников выходом нового мини-альбома. Пластинка называется "Sexy" и состоит из четырех композиций. Фанаты смогут услышать свежие треки под названиями Make It Rain, Swedish Lullaby, Disco Kicks и Sexy. Все композиции - на английском языке.
Премьеру нового альбома народный артист анонсировал еще зимой. Известно, что над ним он работал вместе со своими шведскими партнерами. Песни были записаны в одной из студий Стокгольма. Певец подчеркнул, что слушатели будут приятно удивлены новым сборником песен.
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