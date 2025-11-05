Вид Илона Маска удивил: врач предупреждает о признаках "скорого старения" (ФОТО)

Илон Маск в конце октября появился в популярном подкасте Joe Rogan Experience, однако миллиардер поразил пользователей не столько своими идеями и прогнозами, а внешним видом. Илон Маск выглядел уставшим и истощенным, а медики полагают, что это может быть признаком ускоренного старения организма.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский врач Стюарт Фишер в комментарии Daily Mail отреагировал на изменения вида Илона Маска. По его словам, такой эффект наблюдается от хронического стресса, проявляющегося не только внешне, но и влияющего на внутренние системы организма. Как объясняет Фишер, стресс запускает каскад гормональных реакций, истощающих сердечно-сосудистую систему.

"Постоянный стресс перегружает организм кортизолом и адреналином, что ускоряет износ сердца и увеличивает риск тромбов", – сказал Фишер.

Кроме того, повышенный уровень стресса снижает усвоение питательных веществ, разрушает коллаген и замедляет обновление клеток. Это приводит к потере эластичности кожи, появлению морщин, тусклого цвета лица и темных кругов под глазами. Именно эти изменения пользователи заметили на последнем интервью Маска.

Илон Маск в 2025 году

Илон Маск в 2024 году

Доктор Фишер напомнил, что еще в июле 2024 года, во время публичного появления на съезде Республиканской партии, Маск выглядел "заметно более свежим". Однако последние месяцы могли стать для него очень напряженными. По его словам, стресс Маска может являться следствием не только бизнес-нагрузки, но и политических споров, в которые он все чаще попадает.

"Я думаю, что он не был готов к такому уровню давления, связанному с пребыванием в центре мировой политики. Это сказалось на его здоровье", — сказал врач.

Доктор Фишер подчеркнул, что "скорое старение" провоцирует преждевременное истощение организма, которое может привести к серьезным последствиям, в частности, сердечным приступам, инсультам, бессоннице и нарушениям обмена веществ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов. Рассказал, что заменит телефоны в будущем.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск дал неожиданный ответ, почему он до сих пор работает имея состояние в 500 млрд долларов.