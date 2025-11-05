logo_ukra

Вигляд Ілона Маска здивував: лікар попереджає про ознаки "швидкого старіння" (ФОТО)
НОВИНИ

Вигляд Ілона Маска здивував: лікар попереджає про ознаки "швидкого старіння" (ФОТО)

Після появи Ілона Маска у подкасті Джо Рогана лікарі заговорили про його “швидке старіння”.

5 листопада 2025, 19:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Ілон Маск у кінці жовтня з’явився у популярному подкасті Joe Rogan Experience, однак мільярдер вразив користувачів не так своїми ідеями та прогнозами, а зовнішнім виглядом.  Ілон Маск виглядав втомленим і виснаженим, а медики вважають, що це може бути ознакою прискореного старіння організму.

Вигляд Ілона Маска здивував: лікар попереджає про ознаки "швидкого старіння" (ФОТО)

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Американський лікар Стюарт Фішер у коментарі для Daily Mail відреагував на зміни вигляду Ілона Маска. За його словами, такий ефект спостерігається від хронічного стресу, який проявляється не лише зовнішньо, а й впливає на внутрішні системи організму. Як пояснює Фішер, стрес запускає каскад гормональних реакцій, що виснажують серцево-судинну систему.

"Постійний стрес перевантажує організм кортизолом та адреналіном, що прискорює знос серця і збільшує ризик тромбів", — сказав Фішер.

Крім того, підвищений рівень стресу знижує засвоєння поживних речовин, руйнує колаген і уповільнює оновлення клітин. Це призводить до втрати еластичності шкіри, появи зморшок, тьмяного кольору обличчя та темних кіл під очима. Саме ці зміни користувачі помітили під час останнього інтерв’ю Маска.

Вигляд Ілона Маска здивував: лікар попереджає про ознаки ”швидкого старіння” (ФОТО) - фото 2

Ілон Маск у 2025 році

Вигляд Ілона Маска здивував: лікар попереджає про ознаки ”швидкого старіння” (ФОТО) - фото 2

Ілон Маск у 2024 році

Доктор Фішер нагадав, що ще у липні 2024 року, під час публічної появи на з’їзді Республіканської партії, Маск виглядав "помітно свіжішим". Однак останні місяці могли стати для нього надзвичайно напруженими. За його словами, стрес Маска може бути наслідком не лише бізнес-навантаження, але й політичних суперечок, у які він дедалі частіше потрапляє.

"Я думаю, що він не був готовий до такого рівня тиску, пов’язаного з перебуванням у центрі світової політики. Це позначилося на його здоров’ї", — сказав лікар.

Доктор Фішер наголосив, що "швидке старіння" провокує передчасне виснаження організму, яке може призвести до серйозних наслідків, зокрема серцевих нападів, інсультів, безсоння та порушень обміну речовин.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск прогнозує кінець ери смартфонів. Розповів, що замінить телефони у майбутньому.

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск дав несподівану відповідь, чому він досі працює маючи статки у 500 млрд доларів.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15247743/Elon-Musks-health-doctor-concerns.html
