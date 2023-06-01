Виктор Павлик серьезно заболел: ему немедленно нужно лечиться

Об этом в Instagram сообщила его молодая жена Екатерина Репяхова, пишут "Комментарии".



Виктор Павлик. Фото из открытых источников

Боль в руке беспокоит артиста уже давно, однако он долго не обращал на это внимание и не обследовался у врача. Когда Виктору Павлику погрешало, он все же решил уехать в медицинское учреждение. Там ему провели рентген, а концовку осмотрел врач-ортопед. Однако по рентгену специалисты не смогли определить причину боли и отправили звезду на МРТ. Как выяснилось, руку артисту необходимо срочно лечить. Иначе могут случиться необратимые последствия, поделилась его жена с подписчиками.

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"Я поняла, что ничего хорошего нет. Надо лечиться. Так что впереди еще лечение Виктора Франковича. Если не лечить, то может вообще руку прекратить поднимать", — отметила Катя в инста-сторезе.

Заметим, проблемы со здоровьем присутствуют и у младшего сына Павлика. Как ранее рассказывала Репяхова, он не всегда реагирует, когда к нему обращаются. Вероятно, у него могут быть проблемы с нарушением слуха.

Напомним, "Комментарии" писали, — После обследований из-за задержки вещания сыну Виктора Павлика поставили диагноз Почти 2-летний Михасик, сын певца Виктора Павлика и Кати Репяховой до сих пор не проронил ни слова. После десятков консультаций врачей, родители малышей решили проверить ему слух.

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