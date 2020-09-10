Виктория Бекхэм показала вариант стильного образа на осень

Виктория Бекхэм

Известная модельер и певица Виктория Бекхэм, которая вместе с мужем тайно переболела коронавирусом, не перестает удивлять своим великолепным стилем. На своей странице в Instagram знаменитость продемонстрировала модный образ, который подойдет для осенней погоды.

Виктория опубликовала в социальной сети видеоролик, в котором показала удлиненный трендовый пиджак в клеточку. Этот принт не сдает свои лидирующие позиции, поэтому может быть актуален еще не один сезон. Свой образ она дополнила белой классической рубашкой и юбкой длины миди ярко-фиолетового оттенка. Стройную талию знаменитость подчеркнула с помощью ремня-цепочки.

"Изюминкой" образа стали высокие сапоги зеленого цвета, которые придали ее наряду больше яркости и оригинальности. Виктория продемонстрировала, как можно комбинировать вещи ее бренда, чтобы look получился модным и современным.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 46-летняя модельер Виктория Бекхэм рассказала, какие советы помогают ей поддерживать красоту и здоровье в хорошем состоянии.

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