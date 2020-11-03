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Виновник в смертельном ДТП Ефремов может выйти по УДО

Шанс досрочно освободиться появится у актера, если он попадет в хозяйственный отряд

сегодня, 19:35 comments737
Автор:

Елизавета Черных

У Михаила Ефремова, виновника в смертельном ДТП в центре Москвы, появился шанс выйти по УДО через 3,5 года. Досрочно освободиться актер сможет, если останется отбывать срок в хозяйственном отряде. Эту информацию подтвердил и адвокат актера Петр Хархорин. 

Виновник в смертельном ДТП Ефремов может выйти по УДО

Фото: Комсомольская правда

Михаил Ефремов должен будет написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Но пока актёр не может этого сделать, потому что фактически приговор не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как в изолятор придёт постановление. 

"Могу сказать одно — я сегодня только был у него в изоляторе. Вопрос этот обсуждается, но пока не решен. Я не в курсе с кем он конкретно обсуждает, но такая вероятность есть", — сказал Хархорин. 

С учетом того, что до приговора в СИЗО срок исчисляется день за полтора, с учетом времени на домашнем аресте Ефремову останется отсидеть максимум 3,5 года и потом подавать разрешение на условно-досрочное освобождение.

Михаила Ефремова осудили до 7,5 лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель, находившийся за рулем скончался в больнице. Известно, что во время аварии, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что виновнику в смертельном ДТП на Столичном шоссе огласили приговор. 



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Источник: https://riafan.ru/
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