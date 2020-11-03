Виновник в смертельном ДТП Ефремов может выйти по УДО

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Елизавета Черных
У Михаила Ефремова, виновника в смертельном ДТП в центре Москвы, появился шанс выйти по УДО через 3,5 года. Досрочно освободиться актер сможет, если останется отбывать срок в хозяйственном отряде. Эту информацию подтвердил и адвокат актера Петр Хархорин.
Фото: Комсомольская правда
Михаил Ефремов должен будет написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Но пока актёр не может этого сделать, потому что фактически приговор не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как в изолятор придёт постановление.
С учетом того, что до приговора в СИЗО срок исчисляется день за полтора, с учетом времени на домашнем аресте Ефремову останется отсидеть максимум 3,5 года и потом подавать разрешение на условно-досрочное освобождение.
Михаила Ефремова осудили до 7,5 лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель, находившийся за рулем скончался в больнице. Известно, что во время аварии, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что виновнику в смертельном ДТП на Столичном шоссе огласили приговор.
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