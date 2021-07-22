Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Украинская ведущая, которая недавно попала в ДТП, уже вернулась к работе. Витвицкая показала в Сети свои синяки, а также то, как визажисты скрыли их на ее лице. О своем самочувствии и возвращении к работе известная ведущая рассказала на своей странице в Instagram.
Соломия Витвицкая (фото из открытых источников)
Соломия Витвицкая рассказала, что во время аварии сильно ударилась головой. На месте удара появилась огромная шишка. Поэтому врачи предупредили ведущую, что гематома спустится, и теперь Витвицкая ходит с ужасными синяками под глазами.
Ведущая не скрывает своего состояния после ДТП. Недавно она вновь опубликовала фото до и после нанесения макияжа. В своей заметке она отметила профессиональную работу визажистов и поблагодарила их за это.
Стоит отметить, что на опубликованной фотографии ведущая хорошо выглядит и улыбается. Профессиональные визажисты замазали все синяки.
В комментариях поклонники украинской ведущей написали, что Соломия прекрасно выглядит.
Кроме того, звездная ведущая рассказала, как чувствует себя она и ее близкая подруга после аварии, ведь последняя в этот момент была за рулем и очень повредила ногу.
Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП.
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