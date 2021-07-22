Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО)

Украинская ведущая, которая недавно попала в ДТП, уже вернулась к работе. Витвицкая показала в Сети свои синяки, а также то, как визажисты скрыли их на ее лице. О своем самочувствии и возвращении к работе известная ведущая рассказала на своей странице в Instagram.

Соломия Витвицкая (фото из открытых источников)

Соломия Витвицкая рассказала, что во время аварии сильно ударилась головой. На месте удара появилась огромная шишка. Поэтому врачи предупредили ведущую, что гематома спустится, и теперь Витвицкая ходит с ужасными синяками под глазами.

Ведущая не скрывает своего состояния после ДТП. Недавно она вновь опубликовала фото до и после нанесения макияжа. В своей заметке она отметила профессиональную работу визажистов и поблагодарила их за это.

Стоит отметить, что на опубликованной фотографии ведущая хорошо выглядит и улыбается. Профессиональные визажисты замазали все синяки.

В комментариях поклонники украинской ведущей написали, что Соломия прекрасно выглядит.





Кроме того, звездная ведущая рассказала, как чувствует себя она и ее близкая подруга после аварии, ведь последняя в этот момент была за рулем и очень повредила ногу.

"После аварии мне сделали несколько КТ, сканирование и МРТ. У меня нет никаких внутренних повреждений. Чувствую я себя прекрасно, а после санатория еще и лучше, чем до аварии. У подруги, которая была за рулем, не так все хорошо. Подозрение на перелом ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследовать", — написала ведущая.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП.





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