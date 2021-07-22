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Главная Новости Звезды персона Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО)
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Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО)

Украинская ведущая рассказала о своем самочувствии и состоянии подруги, которая была за рулем

сегодня, 16:54
Автор:

Лиля Воробьева

Украинская ведущая, которая недавно попала в ДТП, уже вернулась к работе. Витвицкая показала в Сети свои синяки, а также то, как визажисты скрыли их на ее лице. О своем самочувствии и возвращении к работе известная ведущая рассказала на своей странице в Instagram.

Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО)

Соломия Витвицкая (фото из открытых источников)

Соломия Витвицкая рассказала, что во время аварии сильно ударилась головой. На месте удара появилась огромная шишка. Поэтому врачи предупредили ведущую, что гематома спустится, и теперь Витвицкая ходит с ужасными синяками под глазами.

Ведущая не скрывает своего состояния после ДТП. Недавно она вновь опубликовала фото до и после нанесения макияжа. В своей заметке она отметила профессиональную работу визажистов и поблагодарила их за это.

Стоит отметить, что на опубликованной фотографии ведущая хорошо выглядит и улыбается. Профессиональные визажисты замазали все синяки.

В комментариях поклонники украинской ведущей написали, что Соломия прекрасно выглядит.

Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО) - фото 2

Витвицкая показала ужасные синяки на лице и рассказала о своем самочувствии после ДТП (ФОТО) - фото 3

Кроме того, звездная ведущая рассказала, как чувствует себя она и ее близкая подруга после аварии, ведь последняя в этот момент была за рулем и очень повредила ногу.

"После аварии мне сделали несколько КТ, сканирование и МРТ. У меня нет никаких внутренних повреждений. Чувствую я себя прекрасно, а после санатория еще и лучше, чем до аварии. У подруги, которая была за рулем, не так все хорошо. Подозрение на перелом ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследовать", — написала ведущая.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинская ведущая показала, как выглядит после ДТП.



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Источник: https://www.instagram.com/solomiyavitvitska/
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