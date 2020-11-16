Влад Яма травмировался в прямом эфире

Язык
Coinspot 16.11.2020
BTC/USD
16214.21
ETH/USD
453.57
LTC/USD
67.38
НБУ 16.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма травмировался во время выступления. Об этом зрителям сообщил ведущий программы Юрий Горбунов.
Фото: РБК
Хореограф танцевал в номере с солисткой "The Hardkiss" Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.
Постановку участники придумали и подготовили за ночь. Пара и судья проекта танцевали фьюжн — микс нескольких различных видов танца.
Судьи и зрители по достоинству оценили постановку. Впрочем, хореограф Влад Яма травмировался прямо на паркете. Он не медля отправился в больницу.
В своем Инстаграме хореограф сообщил, что он травмировал палец и успокоил всех своих поклонников. Сейчас судья чувствует себя хорошо.
Напомним, что за спиной у хореографа более двадцати лет опыта. Он принимал участие в проектах "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" и "Модель XL", "Лига Смеха". Среди наград у Влада — кубок победителя открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей и второе место в первом сезоне проекта "Танцы со звездами".
Сайт "Комментарии" также сообщает, что Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа. На этот раз она предстала перед поклонниками в нежном образе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости