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Влад Яма травмировался в прямом эфире

После выступления в шоу "Танцы со звездами" Влад Яма сразу отправился в больницу

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

Судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма травмировался во время выступления. Об этом зрителям сообщил ведущий программы Юрий Горбунов.

Влад Яма травмировался в прямом эфире

Фото: РБК

Хореограф танцевал в номере с солисткой "The Hardkiss" Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

Постановку участники придумали и подготовили за ночь. Пара и судья проекта танцевали фьюжн — микс нескольких различных видов танца.

Судьи и зрители по достоинству оценили постановку. Впрочем, хореограф Влад Яма травмировался прямо на паркете. Он не медля отправился в больницу.

В своем Инстаграме хореограф сообщил, что он травмировал палец и успокоил всех своих поклонников. Сейчас судья чувствует себя хорошо.

Напомним, что за спиной у хореографа более двадцати лет опыта. Он принимал участие в проектах "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" и "Модель XL", "Лига Смеха". Среди наград у Влада — кубок победителя открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей и второе место в первом сезоне проекта "Танцы со звездами".


Сайт "Комментарии" также сообщает, что Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа. На этот раз она предстала перед поклонниками в нежном образе.



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Источник: https://tsn.ua/glamur/tanci-z-zirkami-vlad-yama-travmuvavsya-pid-chas-vistupu-1667776.html
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