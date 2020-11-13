"Все идёт согласно плану": Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа

Эпатажная украинская артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж.

Светлана Лобода. Фото: popcake.tv

"Никто не паникует, когда все идёт согласно плану! Даже если план чудовищен или "С лёгким паром 2020"? Найди свою подпись к моему новому имиджу, получи конфетку", — написала знаменитость.

На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным. Как считаете?

Поклонники моментально отреагировали на новый имидж своего кумира. В комментариях они написали множество комплиментов, вот несколько из них:

"Какая красивая девушка", — пишет nstepanov_official. "Вы такая красивая, что уже просто невозможно подобрать слов, чтоб описать свое восхищение", — прокомментировала lobodabanda.fan. "План чудовищен, а Светлана Сергеевна – великолепна", — добавил catmhk. "Насколько прекрасны Вы и Ваши мысли", — написала lo_yuliya_lo.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин. На снимках она позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.

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