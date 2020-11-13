kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16265.66

ETH/USD

471.08

LTC/USD

65.11

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "Все идёт согласно плану": Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все идёт согласно плану": Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа

Звезда уверена в том, что все идет согласно плану, даже если он не совсем удачный

сегодня, 21:52
Автор:

Любовь Блажко

Эпатажная украинская артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж. 

"Все идёт согласно плану": Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа

Светлана Лобода. Фото: popcake.tv

"Никто не паникует, когда все идёт согласно плану! Даже если план чудовищен

или

"С лёгким паром 2020"?

Найди свою подпись к моему новому имиджу, получи конфетку", — написала знаменитость. 

На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным. Как считаете?

Поклонники моментально отреагировали на новый имидж своего кумира. В комментариях они написали множество комплиментов, вот несколько из них:

"Какая красивая девушка", — пишет nstepanov_official.

"Вы такая красивая, что уже просто невозможно подобрать слов, чтоб описать свое восхищение", — прокомментировала lobodabanda.fan.

"План чудовищен, а Светлана Сергеевна – великолепна", — добавил catmhk.

"Насколько прекрасны Вы и Ваши мысли", — написала lo_yuliya_lo.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин. На снимках она позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CHilMpIhDSl/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ