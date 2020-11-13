"Все идёт согласно плану": Светлана Лобода удивила кардинальной сменой имиджа

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Любовь Блажко
Эпатажная украинская артистка не перестает приятно удивлять своих фанатов. На своей странице в социальных сетях она регулярно выкладывает свежие фотографии, на которых позирует в невероятных и эффектных нарядах. Этот раз тоже не стал исключением: Светлана опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж.
Светлана Лобода. Фото: popcake.tv
"Никто не паникует, когда все идёт согласно плану! Даже если план чудовищен
или
"С лёгким паром 2020"?
Найди свою подпись к моему новому имиджу, получи конфетку", — написала знаменитость.
На фото певица позирует в гольфе молочного цвета, дополнив образ массивным поясом. Наряд получился довольно смелым, но в то же время очень нежным. Как считаете?
Поклонники моментально отреагировали на новый имидж своего кумира. В комментариях они написали множество комплиментов, вот несколько из них:
"Какая красивая девушка", — пишет nstepanov_official.
"Вы такая красивая, что уже просто невозможно подобрать слов, чтоб описать свое восхищение", — прокомментировала lobodabanda.fan.
"План чудовищен, а Светлана Сергеевна – великолепна", — добавил catmhk.
"Насколько прекрасны Вы и Ваши мысли", — написала lo_yuliya_lo.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин. На снимках она позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.
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