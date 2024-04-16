Владелец Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

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Slava Kot
Российский программист и один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров согласился дать интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого записал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Павел Дуров. Фото из открытых источников
Павел Дуров опубликовал сообщение в Telegram, где рассказал о своем интервью Такеру Карлсону. Российский программист указал на причины, побуждавшие его к таким шагам.
В феврале Павел Дуров впервые за несколько лет дал интервью в текстовом формате для Financial Times, в то время как разговор с Такером Карлсоном будет в видеоформате. До этого российский программист очень редко появлялся в публичном пространстве.
Напомним, что в сентябре 2006 года Павел Дуров создал проект "ВКонтакте", который он продал в 2014 году российским олигархам. Впоследствии Дуров покинул Россию и объяснил, что "на данный момент страна несовместима с ведением бизнеса в интернете". После продажи "ВКонтакте" Дуров создал мессенджер Telegram, якобы защищенный от российских спецслужб, однако журналистские расследования указывают, что Россия действительно может иметь доступ к личным сообщениям и закрытым чатам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон отказал в интервью Такеру Карлсону.
Также "Комментарии" писали, что украинский военный назвал неожиданную опасность для солдат от пользования T elegram.
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