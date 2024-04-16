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Владелец Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров решил дать интервью Такеру Карлсону и объяснил это своим статусом лидера "политически нейтральной платформы" Telegram.

сегодня, 16:42
Автор:
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Slava Kot
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Российский программист и один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров согласился дать интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого записал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владелец Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров. Фото из открытых источников

Павел Дуров опубликовал сообщение в Telegram, где рассказал о своем интервью Такеру Карлсону. Российский программист указал на причины, побуждавшие его к таким шагам.

"Как лидер политически нейтральной платформы, я отвечаю за общение с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал 3-часовое интервью журналисту либеральных взглядов. Теперь я разговаривал с Такером Карлсоном, который является известным консерватором. Таким образом я могу оставаться справедливым ко всем аудиториям и рассказывать историю Telegram всем", — заявил Дуров.

В феврале Павел Дуров впервые за несколько лет дал интервью в текстовом формате для Financial Times, в то время как разговор с Такером Карлсоном будет в видеоформате. До этого российский программист очень редко появлялся в публичном пространстве.

Напомним, что в сентябре 2006 года Павел Дуров создал проект "ВКонтакте", который он продал в 2014 году российским олигархам. Впоследствии Дуров покинул Россию и объяснил, что "на данный момент страна несовместима с ведением бизнеса в интернете". После продажи "ВКонтакте" Дуров создал мессенджер Telegram, якобы защищенный от российских спецслужб, однако журналистские расследования указывают, что Россия действительно может иметь доступ к личным сообщениям и закрытым чатам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон отказал в интервью Такеру Карлсону.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный назвал неожиданную опасность для солдат от пользования T elegram.



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