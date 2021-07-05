Владимир Кличко намекнул, что может снова выйти на ринг: подробности

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Лиля Воробьева
Известный украинский боксер Владимир Кличко может снова начать карьеру боксера. Об этом он намекнул в одном из своих сообщений в Instagram.
Владимир Кличко (фото из открытых источников)
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе опубликовал в своем блоге видео, где прокомментировал поражение национальной сборной в 1/4 финала Евро 2020 от англичан.
Кроме того, боксер дал понять своим поклонникам, что возможно вернется в большой бокс. Именно такой вывод напрашивается после интригующего заявления боксера.
Владимир Кличко обратился к своим поклонникам и заявил, что все любят возвращения. Ведь это хорошая возможность, чтобы снова стать сильнее.
Он заявил, что очень гордится игрой сборной Украины. По его словам, украинцам надо гордо держать голову, ведь мы высоко поднялись в чемпионате и доказали, что умеем бороться и побеждать.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, вернется Владимир Кличко в спорт.
Боксер, к слову, уже не первый раз "подразнил" поклонников двусмысленным посланием. Вместо лишних слов Владимир Кличко запостил снимок с боксерскими перчатками. Подпись к фото гласит, что именно этого спортсмен ждет больше всего после окончания всех карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.
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