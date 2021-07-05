Владимир Кличко намекнул, что может снова выйти на ринг: подробности

Известный украинский боксер Владимир Кличко может снова начать карьеру боксера. Об этом он намекнул в одном из своих сообщений в Instagram.

Владимир Кличко (фото из открытых источников)

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе опубликовал в своем блоге видео, где прокомментировал поражение национальной сборной в 1/4 финала Евро 2020 от англичан.

Кроме того, боксер дал понять своим поклонникам, что возможно вернется в большой бокс. Именно такой вывод напрашивается после интригующего заявления боксера.

Владимир Кличко обратился к своим поклонникам и заявил, что все любят возвращения. Ведь это хорошая возможность, чтобы снова стать сильнее.

"Поздравляем Англию с хорошо сыгранным матчем. Поединок пошел не в том направлении, в котором я хотел. Но это спорт. Вы все знаете, особенно английские поклонники, я проигрывал в своем спорте. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?!" — заинтриговал Кличко.

Он заявил, что очень гордится игрой сборной Украины. По его словам, украинцам надо гордо держать голову, ведь мы высоко поднялись в чемпионате и доказали, что умеем бороться и побеждать.

"Убежден, что мы можем пойти еще дальше. Следите за нами. Болейте, возможно, однажды я даже снова услышу, как вы скандируете моё имя", — заявил он.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, вернется Владимир Кличко в спорт.

Боксер, к слову, уже не первый раз "подразнил" поклонников двусмысленным посланием. Вместо лишних слов Владимир Кличко запостил снимок с боксерскими перчатками. Подпись к фото гласит, что именно этого спортсмен ждет больше всего после окончания всех карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!